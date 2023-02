Chiara Ferragni e Fedez a cena insieme a Milano: le foto non mentono

Alberto Dandolo pubblica sui social due foto: Chiara Ferragni e Fedez insieme a cena a Milano, crisi inventata?

E’ Alberto Dandolo, il giornalista di Oggi, a mostrare sui social le immagini che sembrano smentire la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. O almeno, il fatto che non si vedano più! Potrebbero essere anche in crisi, una cena di coppia non dimostra nulla. Ma serve per chiarire che tra i due, non c’è una rottura. Qualcuno ha detto che Fedez stia cercando ospitalità dagli amici pur di non stare a casa dove Chiara non lo vorrebbe ( come se non avesse la possibilità di dormire nei migliori alberghi della città, se solo lo volesse). A quanto pare però, almeno a giudicare dalle foto che sono state scattate, secondo quanto racconta il giornalista, proprio nella serata del 23 febbraio, i due sarebbero vicini. Fedez ride, Chiara scherza ( e indossa lo stesso top che ha nelle sue ultime storie su instagram, cosa che confermerebbe il fatto che le immagini che Alberto Dandolo ha pubblicato sulla sua pagina Instagram sono state scattate proprio a Milano, in queste ore). I due quindi avrebbero semplicemente deciso di non commentare quanto sta accadendo, di non postare foto o video di coppia ma in realtà, continuerebbero a fare una vita tranquilla, come queste foto appunto, dimostrerebbero. E anche il fatto di scegliere un rinomato ristorante milanese, ben sapendo di poter essere paparazzati, è la dimostrazione che non hanno nulla da nascondere ma che a costruire castelli, è forse la stampa, o chi su questa storia vuole vedere qualcosa che non c’è.

I Ferragnez insieme a cena a Milano

Certo, se i due avessero postato insieme anche solo una foto, avrebbero messo a tacere tutte le voci circolate nelle ultime ore anzi, nelle ultime settimane. E invece hanno deciso di non farlo aumentando quindi il chiacchiericcio e il gossip intorno a una notizia a quanto pare infondata. O forse qualcosa di vero c’è. Come sempre lo scopriremo solo se saranno loro stessi, a raccontarlo.