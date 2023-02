Edoardo e Antonella post diretta niente pace. La Fiordelisi sentenzia: “Non voglio più tornare con te”

Edoardo e Antonella non fanno pace: dopo la diretta si litiga ancora, ecco le ultime news dal Grande Fratello VIP 7

Quanto durerà questo distacco? Si accettano scommesse anche perchè è chiaro a tutti il reale motivo per il quale Antonella e Edoardo stanno insieme. Lo hanno compreso i concorrenti ( basterebbe pensare alle parole di Antonino Spinalbese convinto del fatto che nessuno dei due sia innamorato) e lo sanno in fondo probabilmente anche loro. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono giovani e passionali, legati da una attrazione fisica alla quale non riescono a dire di no. Se non bastasse questa considerazione, si potrebbero ricordare le parole del Donnamaria che ha descritto il sess* con Antonella come il migliore mai fatto e quelle della Fiordelisi che non è stata da meno sulle confidenze sullo sperma del suo fidanzato. Perchè forse Sonia e Alfonso dimenticano, ma noi no. E in questa coppia, è chiaro, non si salva nè Edoardo nè Antonella. Non c’è poca tossicità, è una relazione tossica basata esclusivamente su quello che succede sotto le coperte, dove i sentimenti non sono mai entrati in gioco. Probabilmente, una volta fuori dalla casa, anche i due concorrenti se ne renderanno conto.

Ma torniamo a quello che è successo dopo la puntata del Grande Fratello VIP 7 in diretta il 23 febbraio.

Edoardo e Antonella: che cosa è successo dopo la puntata? Le ultime news

Dopo la puntata, la Fiordelisi si è avvicinata a Edoardo Donnamaria al quale ha chiesto delucidazioni. In realtà il romano non sembrava essere molto interessato al faccia a faccia. La Fiordelisi ha attaccato il suo fidanzato/ex fidanzato: “Hai detto che io sono interessata al gioco” ripete testualmente mostrandosi molto amareggiata, “Mi sono sentita mancare di rispetto” continua con tono molto triste.

“Non voglio discutere e non voglio litigare” risponde subito Edoardo invitando la sua compagna a cambiare discorso, e facendole notare che si è avvicinata per parlare ma che lui non ha voglia di affrontare queste tematiche “Non mi va” le dice accusandola di voler polemizzare per ogni sua frase e commento fatto.

“Io non voglio più tornare con te, sono stata troppo male” sentenzia in modo molto deciso la schermitrice prendendo le distanze dal VIP e accusandolo di metterla in secondo piano rispetto al suo rapporto con gli altri inquilini in Casa.

Edoardo sceglie la via del silenzio mentre la Fiordelisi gli rinfaccia quello che è successo in diretta e anche l’atteggiamento che ha avuto dopo la puntata di lunedì. Spiega: “Oggi potevo andarmene” gli dice rinfacciandogli il fatto di non averla salutata e abbracciata prima di scoprire il verdetto definitivo del televoto, “Ti sei girato di spalle e te ne sei andato” conclude molto indispettita.

Edoardo però questa volta non vuole cedere alle provocazioni e non risponde, costringendo alla fine Antonella ad alzarsi per andare via.