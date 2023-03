Giulia de Lellis e Andrea Damante amanti? Elisa Visari cacciata di casa si vendica: chat pubbliche

Per la rivista Chi non ci sono dubbi: Giulia de Lellis e Andrea Damante hanno una storia clandestina? I fatti, le chat e l'avvistamento

Poche ore fa Fabrizio Corona dalla sua pagina instagram, ritrovata, aveva lanciato uno scoop su Giulia de Lellis e Andrea Damante. Chi segue questa ex coppia nata a Uomini e Donne sa bene che i rumor erano partiti qualche settimana fa quando Giulia, senza Carlo Beretta in America, aveva partecipato al super Bawl e aveva postato una storia in particolare, che sembrava dire tanto. Una storia con la canzone di Rihanna Stay, che era la stessa che lei e il Damante avevano ascoltato in una delle ultime esterne fatte da Uomini e Donne. Sono passati anni, e fidanzati di mezzo da quella relazione. Oggi Andrea Damante, è teoricamente fidanzato con Elisa Visari, mentre la De Lellis fa coppia fissa con Carlo Beretta ( casa nuova insieme, matrimonio alle porte). Tutti hanno quindi pensato che qualcosa bollisse in pentola ma Giulia, senza confermare o smentire, mostrando il grande lavoro fatto per il compleanno del suo fidanzato, aveva messo tutto a tacere. Poi erano arrivate le dolci dediche di San Valentino e tutto era sembrato rientrato, almeno per la scrittrice de Le corna stanno bene su tutto, non di certo per Andrea Damante ed Elisa Visari che invece, da quasi un mese, sembrano non essere più una coppia.

Oggi è la rivista Chi a mettere insieme tutti i tasselli e a spiegare che cosa starebbe accadendo. E non ci sarebbero dubbi a quanto pare, sul fatto che Giulia e Andrea Damante siano tornati a frequentarsi. Sono amanti? Questo non è dato sapere me sono successe molte cose in queste settimane.

Elisa Visari cacciata di casa da Andrea Damante

Iniziamo con quello che sarebbe accaduto a Elisa. La giovane attrice con la passione per la danza, avrebbe intravisto sul cellulare di Damante, lasciato incustodito ( il lupo perde il pelo ma non il vizio a quanto pare) delle chat compromettenti. Non si capisce però bene come mai Elisa non abbia fatto una piazzata. Perchè da quello che racconta la rivista Chi, la Visari avrebbe solo chiesto delle spiegazioni. Una mossa che non è piaciuta al Damante, colpito forse nel suo orgoglio. Il dj avrebbe quindi chiesto alla sua fidanzata id preparare i bagagli e di lasciare l’appartamento di Milano nel quale viveva da due anni con lui. Elisa, prima di impacchettare tutto però, avrebbe fatto una mossa decisiva.

Le chat tra Damante e Giulia de Lellis, ci sono davvero?

La Visari, stando a quello che si legge oggi sulla rivista Chi, avrebbe fatto degli screen compromettenti che poi avrebbe inviato a Carlo Beretta, per vendicarsi ma anche per informare un altro “cornuto”. Beretta non avrebbe commentato, mentre Giulia de Lellis, impegnatissima con la settimana della moda, passava da una sfilata dall’altra. Ma stando alla rivista Chi, in una di questa serate, la De Lellis avrebbe trovato modo e tempo di arrivare a un evento, sapete con cui? Con Andrea Damante. Che i due siano solo amici e che in quelle chat non ci sia nulla di così scandaloso? Forse anche per questo Elisa Visari non si era arrabbiata e forse chissà, l’attrice è stata cacciata perchè ha spiato di nascosto nel cellulare del suo fidanzato, dimostrando di non avere fiducia, e non perchè ci sia una storia clandestina.

Giulia de Lellis intanto è in volo per New York e prima di raggiungere la grande mela, ha fatto proprio una dedica al suo Carlo, con una foto su instagram. Nessuna crisi a quanto pare tra i due. Ma come reagiranno adesso, tutti i protagonisti di questa vicenda, sceglieranno la via del silenzio oppure sganceranno la bomba? I Damellis sono tornati?