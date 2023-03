Giulia de Lellis se ne infischia del gossip: felice a New York non commenta le dicerie

Giulia de Lellis non commenta il gossip che la vorrebbe di nuovo al fianco di Andrea Damante: ha tradito il suo Carlo?

Da ore non si parla d’altro, persino i nostalgici, i fan dei Damellis, ci stanno credendo. Stanno credendo che, come diceva Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…E nel caso di Andrea Damante e Giulia de Lellis, starebbe succedendo. E’ davvero possibile pensare che Giulia e Andrea si stiano vedendo in gran segreto e che, come ha rivelato la rivista Chi, abbiano una relazione segreta, scoperta da Elisa Visari? Più probabile che Giulia e Andrea si siano sentiti in amicizia e che Elisa, spiando il telefono di Andrea abbia trovato delle chat, provocando una brutta reazione del Damante. E’ per gelosia e orgoglio che i due hanno litigato tanto da mettere fine alla loro storia? C’è chi dice che Elisa non avesse intenzione di lasciare Andrea ma che sia stato lui a chiederle di preparare i bagagli e lasciare la casa di Milano in cui vivevano insieme. E queste chat, che cosa dicono queste chat che la Visari, avrebbe mandato al fidanzato di Giulia de Lellis? L’influecer è stata impegnata prima con la fashion week a Milano, adesso è impegnata per lavoro a New York. E legge le news, sa del gossip, ma non commenta. Non dice nulla. E’ anche vero che una sola parola, potrebbe servire a mettere fine al gossip, al chiacchiericcio, visto che poi, quando queste notizie trapelano, le illazioni, non mancano.

Giulia de Lellis e Andrea Damante sono davvero amanti?

Chi conosce bene Giulia dubita che abbia commesso un errore così grande, tradendo l’uomo che ha detto di voler sposare, con cui progetta una vita insieme. Chi conosce Giulia pensa che mai la de Lellis, potrebbe infrangere i suoi valori, facendo del male alla persona che più ama al mondo. Ma c’è anche chi fantastica, pensando che Giulia ami da sempre Andrea Damante, un amore forse così tossico da portarla a commettere anche errori gravissimi. Difficile davvero comprendere cosa stia succedendo, visto che le 4 persone coinvolte in questa storia non parlano. Oggi c’è chi dice che Carlo Beretta si stia muovendo in silenzio, per intervenire legalmente contro chi ha scatenato tutto questo. Sarà vero, non sarà vero? Non possiamo saperlo. Non ci resta che osservare i movimenti social, quelli non social, e provare a trarre delle conclusioni.