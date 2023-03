Chiara Ferragni vuole divorziare da Fedez: parola di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona parla di Fedez e spiega che Chiara Ferragni è pronta a chiedere il divorzio

Ieri sera sul canale ufficiale Telegram, Fabrizio Corona ha parlato di Fedez e di quello che starebbe succedendo nella sua vita. Aveva fatto sapere che intorno alle 21 avrebbe sganciato notizie bomba sul rapper, di cui si era parlato molto nella giornata del 2 marzo a causa della sua assenza dalla conferenza stampa di Lol, per Prime video. Fabrizio Corona ha spiegato che Fedez, in questo momento della sua vita, non ce la fa psicologicamente a stare in pubblico. Il motivo sarebbe legato alla decisione di Chiara Ferragni che, a detta di Corona, avrebbe una sola intenzione: quella di divorziare da Fedez. Parole, quelle dell’ex re dei paparazzi, che non giungono nuove. Sono ormai settimane, da quando il Festival è terminato, che tutti parlano di una crisi insanabile tra Chiara e Federico. I due non hanno mai smentito tutte le voci sul loro conto. Solo pochi giorni fa, con una storia romantica, avevano lasciato intendere che fossero uniti in questo momento difficile ( e ci riferiamo alla storia che mostrava la Ferragni e Fedez mano nella mano). Nessun commento. Fedez è tornato sui social solo per lanciare il suo podcast e poi per rispondere alla Lucarelli, dopo le pesanti accuse sulle uova di Pasqua e la beneficenza. Le poche volte in cui si è mostrato in video, è apparso visibilmente stressato, con grandi problemi di balbuzie. Corona spiega che cosa starebbe succedendo a Fedez, anche da quel punto di vista.

Fabrizio Corona parla di Fedez: come sta

A detta di Corona quindi, Fedez e Chiara sarebbero in crisi, tanto che sarebbe a rischio anche l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez, prevista per la primavera. Poi Corona ha anche parlato delle condizioni di salute di Federico, spiegando che i problemi di balbuzie sono dovuti al forte stress che sta affrontando in questo delicato periodo. Parla di un disturbo “depressivo scaturito dalle pressioni sentimentali che sta subendo”.

Questo resta ovviamente il pensiero di Fabrizio Corona, che dice però di essere ben informato su quello che sta accadendo in casa Ferragnez. Va anche detto che sono molte le persone preoccupate, soprattutto i fan di Fedez che sperano di rivederlo il prima possibile in uno stato di salute diverso. E ce lo auguriamo anche noi.