Belen e Stefano si sono lasciati? Finalmente risponde De Martino

Belen e Stefano De Martino si sono lasciati, adesso risponde il conduttore

E’ già da qualche settimana che gira il pettegolezzo su Belen Rodriguez e Stefano De Martino che si sono lasciati. Qual è la verità, che succede? Più volte in passato è stata Belen a rispondere in modo diretto, con un commento o svelando con qualche immagine che stavano insieme. Spesso rimangono entrambi in silenzio, Belen e Stefano hanno col tempo imparato a non far caso al gossip, almeno non come prima. Questa volta è il conduttore a rispondere, cosa rarissima. Molti raccontano che c’è un indizio, che anche questa volta c’è un indizio che lascia pensare che si siano lasciati. Non è bastato il recente pranzo della domenica a casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con la famiglia Rodriguez al gran completo, compreso Stefano De Martino, per abbattere i pettegolezzi. Non è bastato nemmeno che Belen abbia citato suo marito la scorsa settimana durante la seconda puntata di Michelle Impossible. Questa volta è il compleanno della suocera sotto osservazione. Veronica Cozzani ha appena festeggiato il suo compleanno con un fine settimana perfetto sul lago di Como, c’erano tutti, quasi tutti, forse.

Stefano De Martino assente al compleanno di Veronica Cozzani

Il gossip riporta questo come indizio: che Stefano De Martino non ha partecipato al compleanno della suocera, che era assente, lontano da Belen e dalla famiglia Rodriguez. Questa volta è Stefano a rispondere, in genere non lo fa mai, è sempre stato bravissimo a restare lontano dal gossip ma questa volta la sua risposta è tra le storie di Instagram.

C’era anche Stefano De Martino nella villa in affitto sul lago di Como dove tutta la famiglia al gran completo ha scelto di festeggiare il compleanno della mamma Belen. Anche Belen ha mostrato suo marito mentre cerca invano di svegliare suo padre Gustavo ma forse è un dettaglio che è sfuggito. Ci ha pensato l’ex ballerino di Amici a confermare che la storia d’amore con sua moglie procede a gonfie vele.

Stefano De Martino ha pubblicato una rara foto di sua moglie, romantica, bellissima scattata da lui. Non servono altre parole, non ha altro da dire, non hanno altro da aggiungere. Ormai è chiaro che entrambi hanno imparato dai loro errori e che il loro matrimonio è al sicuro. Sono felici e si vede ma ogni tanto devono rispondere a chi si preoccupa per loro, al gossip.