Cristina Marino arrabbiata e stanca mostra alcune immagini

Cristina Marino e Luca Argentero non sopportano più alcune cose. E' lei a mostrare tutto, stanca, arrabbiata

Cristina Marino è davvero stanca, la moglie di Luca Argentero questa volta è davvero arrabbiata. Ha mostrato le immagini che spiegano tutto ma forse è sempre e ancora poco per fare capire agli altri cosa deve sopportare. Lo sfogo è suo ma è lo stesso di Luca Argentero anche se l’attore spesso resta in silenzio, preferisce non dire nulla, non parlare. Ancora una volta Cristina Marino punta il dito contro i paparazzi, questa volta mostra le immagini, mostra i fotografi appostati ovunque, ininterrottamente. Usa proprio questa parola per definire ciò che vive, perché la presenza dei fotografi è continua. Una passeggiata, lo shopping, qualsiasi uscita per lei e suo marito con i loro due figli si trasforma in qualcosa che potrebbe finire tra le riviste di cronaca rosa, sui social, sui siti. Non solo non comprende il motivo ma non apprezza per niente il lavoro dei paparazzi. Luca Argentero e Cristina Marino sono stanchi, perché ovunque e sempre ci sono degli obiettivi puntati contro la loro famiglia. Tante volte in passato hanno chiesto di evitare foto, hanno chiesto che venga rispettata la loro vita privata.

Cristina Marino stanca mostra cosa deve sopportare

Fanno di tutto per non essere presenti, non fanno molta vita mondana, appaiono poco, vivono circondati dalle cose semplici o lontani da tutto e tutti ma non basta. Con la nascita del secondo figlio dopo la piccola Nina Speranza tutto sembra ancora più complicato. Non hanno mai mostrato il volto della loro bambina ma spesso ai fan regalano un po’ della loro quotidianità in famiglia mostrando dei dettagli tenerissimi. Al gossip non basta e la coppia si arrabbia. Cristina Marino non ne può più.

Ogni volta cercano di anticipare il gossip, di pubblicare loro le foto prima che lo facciano i paparazzi ma ormai è ogni giorno la stessa storia. Su Instagram lei pubblica una foto di schiena: Cristina spinge il passeggino, Luca Argentero porta sulle spella la sua piccolina. Sa già che questo non basterà a fermare i paparazzi. Li mostra in un breve video, sono in due, sono nascosti dietro l’albero, cercano di non farsi vedere ma ormai lei sa che ogni volta che esce di casa la storia si ripete. “Ininterrottamente” scrive aggiungendo che per l’ennesima volta non c’è alcun rispetto per la sua vita privata e tutto questo lo trova assurdo.