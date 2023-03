Cristina Marino a due settimane dal parto: “Ci sono state complicazioni”

Cristina Marino riappare a due settimane dal parto e confida che ci sono state delle complicazioni

Cristina Marino torna sui social a due settimane dal parto, adesso sta bene ma confida che ci sono state delle complicazioni. Non è questo il momento per raccontare cosa è successo ma è molto probabile che la moglie di Luca Argentero non lo dirà mai. Cristina Marino schietta come sempre spiega che sono le prime storie che fa dopo la nascita del figlio e sono per ringraziare tutti dei tanti messaggi e del tanto amore ricevuto; anche per rispondere a chi era preoccupato per la loro assenza, sia la sua che quella di Luca Argentero. “Vi racconterò anzi forse non lo farò mai però sono le prime storie che faccio dopo il parto… Fisicamente ci sono state un po’ di complicazioni rispetto a quanto previsto ma stiamo bene”. Cristina Marino sta bene e si vede, è serena, non aggiunge molto a ciò che ha detto ma confessa che è molto felice perché questo per la sua famiglia, per lei, è un momento di grande gioia e amore.

Perché Cristina Marino è stata a lungo assente sui social

“E’ un momento di grande gioia e amore che è anche il motivo per cui sono un po’ stata latitante… perché avevamo bisogno, abbiamo bisogno di goderci questo momento e di stare più concentrati su quella che è la realtà e basta. Però ci tenevo a ringraziarvi perché ci avete scritto in tantissimi tantissime cose belle, tantissime cose piene di amore. Quindi, grazie e basta”.

Ma poi aggiunge anche un po’ di lavoro, promuove un goloso gelato senza zuccheri aggiunti, è uno dei suoi progetti realizzati. Sta continuando a lavorare non si è mai fermata se non per i giorni necessari. “Ci tenevo a dirvi che tutte le cose che stavo facendo stanno andando avanti e le ho portate avanti quindi ci saranno tante novità belle di cui non vedo l’ora di raccontarvi. Presto ci sarà un film in uscita e poi tantissime novità “.

Anticipa che lei e Luca Argentero per un po’ saranno latitanti, non saranno così presenti sui social: “Prometto che man mano ci saranno delle belle novità ve le racconterò ma se mi vedete un po’ latitante sto bene, stiamo bene, abbiamo solo tanta voglia di goderci questo momento pieno d’amore. Grazie ancora per tutte le cose belle che mi avete scritto”.