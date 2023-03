Jolanda Renga presenta il suo fidanzato: il nome e le prime foto insieme

Innamoratissima e dolcissima Jolanda Renga presenta il suo fidanzato

Adesso il fidanzato di Jolanda Renga ha anche un nome. Presentazioni fatte anche sui social, la figlia di Ambra Angiolini e Francesca Renga è dolcissima, innamoratissima, almeno quanto lo è lui, Filippo. E’ questo il nome che fa sognare la primogenita di Ambra e Renga. Arrivano le prime foto social della coppia, ma lui lo avevamo già vista a Carnevale. Per la festa più divertente dell’anno Jolanda e Filippo avevano deciso di trasformarsi in Ambra Angiolini e Francesco Renga facendo sorridere tutti per l’originalità e la dedica all’ex coppia. A Verissimo Jolanda aveva già confidato con tanta tenerezza che il suo fidanzato è una delle persone migliori che conosce. Quella era la sua prima intervista in tv, un’intervista fatta non solo perché è la figlia di Ambra e Francesco Renga ma perché Jolanda Renga è una ragazza che ha molto da dire.

La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga presenta il suo fidanzato

Tre foto una più tenera dell’altra, è così che presenta il suo ragazzo. Uno scatto in bianco e nero di profilo con i loro sorrisi e lei che scrive “Filippo!” niente altro, semplicemente il suo nome. Poi la foto delle loro mani intrecciate, uno scatto mentre passeggiano per le strade di Roma; si notano i loro braccialetti d’oro. L’ultima foto è il tenero primo piano del suo Filippo che le manda un bacio.

Mille gli auguri per Jolanda che ha anche aggiunto un bel “Per sempre” alle tre foto, al loro amore.

Innamorati e dolcissimi i due ragazzi a Piazza di Spagna e di certo la mamma e il papà di Jolanda Renga saranno emozionati nel vederla mentre sogna con Filippo il suo futuro pieno d’amore. Tra Renga e Ambra il finale è stato doloroso, si sono amati tantissimo, hanno avuto due figli, non si sono mai sposati ma tra tanto amore c’è stata anche tanta sofferenza. Quando è finita non è stato semplice, forse soprattutto per la Angiolini. Non hanno però mai smesso di essere famiglia, di sostenersi a vicenda, a prescindere dai rispettivi compagni, anche se è Ambra ad essere stata sempre un po’ meno fortunata in amore.