Elisabetta Canalis, gli amici confermano il nuovo amore e svelano come sta

Sono gli amici a confermare che Elisabetta Canalis ha un nuovo compagno e svelano come sta

Elisabetta Canalis non dice niente sul suo nuovo amore ma gli amici parlano al suo posto, confermano che ha un nuovo compagno. Anche Brian Perri, che sembra sia ormai l’ex marito di Elisabetta Canalis, non ha nulla da dire. Da sempre poco social non aggiorna da tempo il suo profilo, forse proprio da quanto è finito il matrimonio. Tutte indiscrezioni ma gli amici sembra abbiano riferito tutto alla rivista DiPiù raccontando anche come sta lei, il suo stato d’animo. Sembra davvero archiviato il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, bravi entrambi a non dire nulla fino in fondo, a non rispondere a nessun commento, a nessuna domanda. Non hanno mai smentito, non hanno mai confermato ma ormai i viaggi, le vacanze, le feste, le foto, sono tutte senza Brian. Si sono sposati nel 2014 e sembrava un amore destinato a durare per sempre, lui così lontano dal mondo dello spettacolo, lei così felice della sua nuova vita e di continuare a fare ciò che le è sempre piaciuto. A parlare chiaro però sono le nuove foto, poi gli amici.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu stanno insieme?

Sul settimanale Di Più Tv arrivano dettagli inediti, sono gli amici della Canalis a rivelare che non l’hanno mai vista così felice come negli ultimi tempi. Non l’hanno mai vista così spensierata.

Parlano di una ventata di freschezza nella sua vita e raccontano che Georgian è la persona giusta per lei. Georgian Cimpeanu è stato il maestro di kickboxking di Elisabetta Canalis ma adesso c’è altro, così rivela il gossip. Della Canalis si continua a parlare tra le pagine della cronaca rosa ma lei continua a non dire nulla. Il silenzio appare come una continua conferma. Ogni volta ha creduto in un amore, da quando era la velina mora di Striscia la notizia e riempiva le riviste di gossip con il suo amore per Bobo Vieri, le scenate di gelosia. Una storia durata 5 anni ma lui forse non era molto fedele. Poi il legame con Muccino, con Maccio Capatonda e la storia che ha fatto sognare, quella con George Clooney. L’unico che ha sposato è stato Brian Perri; hanno avuto la bellissima Skyler ma sembra sia finita, per sempre.