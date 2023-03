Antonino Spinalbese festeggia con Luna, la sua unica donna: “Belen non era la donna ideale”

Antonino Spinalbese porta sua figlia Luna in ufficio, è per lei la festa della donna, ma parla anche di Belen

Festa della donna speciale oggi per Antonino Spinalbese perché ha portato sua figlia Luna in ufficio. Bellissima la sua bambina nata dalla storia d’amore con Belen, ed è di lei che continua a parlare. L’ha già fatto a Verissimo ma Antonino Spinalbese dopo il lungo silenzio nella casa del GF Vip ha voglia di rispondere alle domande su Belen Rodriguez. Ha voglia di chiarire che lui ha capito che Belen non era la sua donna ideale, ma anche che lui non era il suo uomo ideale. Quindi, il problema tra loro due non è stato solo la fretta ma anche altro. E’ al settimanale Chi che Antonino Spinalbese svela nuovi retroscena, si confida, spiega osa ha davvero capito. Di certo ad aiutarlo è stato il reality show, tutti i mesi chiusi nella casa senza potere vedere o parlare con qualcuno di importante per lui. “Ho capito che non era la mia donna ideale, che non ero l’uomo ideale per lei. Oggi con Belen non parliamo di noi ma solo di nostra figlia Luna per poter conservare un legame in funzione del suo bene”.

L’equilibrio tra Antonino Spinabese e Belen

Entrambi vogliono il bene della loro bambina, quindi è indispensabile che trovino sempre il giusto equilibrio. E adesso più che mai Antonino e Luna hanno bisogno di stare insieme. Merito di certo anche di Belen se la piccola non ha dimenticato il suo papà in questi lunghi mesi di assenza.

C’è però un’altra donna che potrebbe diventare importante nella vita di Spinalbese. Forse davvero Ginevra Lamborghini potrebbe fargli decidere che non esiste solo sua figlia. Ed è sempre alla rivista di gossip di Signorini che Antonino ha spiegato che desidera scoprire un po’ alla volta se ci sarà un futuro con lei. E’ curioso di vedere cosa accadrà tra loro ma questa volta, per la prima volta, non vuole avere fretta. Non tutti credono a questo possibile amore ma solo il tempo dirà la verità su Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini.

Intanto, la festa della donna oggi è per lui davvero speciale. Continua a mostrare cosa sfa sua figlia, le sue dolci risposte, i suoi occhioni azzurri, tutta la voglia che hanno di stare il più possibile insieme.