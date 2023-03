Totti e Noemi, arrivano le foto della famiglia allargata: tutti insieme sulla neve

Ecco le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi sulla neve con tutta la famiglia allargata

Francesco Totti e Noemi Bocchi con i figli hanno trascorso una bellissima vacanza sulla neve ma non hanno pubblicato quasi niente. Adesso arrivano le foto della rivista Chi, la famiglia allargata è quasi al completo, tutti schierati sulla neve, tutti pronti a godersi lo sport e le meravigliose giornate tutti insieme. E’ questo il motivo per cui Totti e Noemi Bocchi non hanno pubblicato niente delle loro giornate sulla neve a Madonna di Campiglio? Le foto che mostra il settimanale sono tutte rubate dai paparazzi nascosti tra gli alberi? Totti sembra guardare più volte l’obiettivo. Solo Chanel Totti aveva già mostrato qualcosa sul suo profilo social ma sempre da sola. Giornate bellissime sulla neve, tutti alla luce del sole, una settimana bianca di puro relax e tanto sport.

Francesco Totti e Noemi Bocchi fingono di non vedere i paparazzi

Li notano subito, sanno benissimo che ci sono ma si comportano come se non esistessero, si godono la loro famiglia allargata. Ci sono quasi tutti: i figli, di Noemi, nati dal matrimonio non finito benissimo, e le figlie di Totti e Ilary Blasi, la piccola Isabel e la sempre più influencer Chanel. Manca solo Cristian, evidentemente impegnato con gli allenamenti.

Tutto sembra davvero perfetto e la coppia ha anche scelto un abbigliamento coordinato. Una settimana è però passa in fretta ma in compenso adesso i più curiosi possono sfogliare la rivista di gossip e scoprire qualcosina in più su una delle coppie più chiacchierate ormai da molto mesi. Del loro amore si parla dalla scorsa estate, quando Ilary Blasi e Totti annunciarono la separazione.

Noemi Bocchi da quel momento ha cercato in ogni modo di non apparire ma da quando è iniziata la convivenza con l’ex calciatore della Roma tutto è cambiato, si sente più forte. Ha iniziato anche ad aprirsi con i follower raccontando del suo problema di salute, la diastasi addominale, accettando critiche e complimenti ma più di tutto accogliendo tutto l’amore di Francesco Totti che ha promesso le starà sempre accanto.