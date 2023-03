Andrea Delogu racconta la sera in cui è finito il matrimonio con Francesco Montanari

Andrea Delogu ha sofferto tantissimo per la fine del matrimonio; racconta cosa è successo una sera con Francesco Montanari

Un matrimonio durato quasi cinque anni e Andrea Delogu credeva che con Francesco Montanari sarebbe durata per sempre. Deve a lui invece l’avere messo fine a tutto, anche se è accaduto tutto all’improvviso e la sofferenza è stata immensa. Oggi è al suo ex marito che dà il merito per avere trovato quel coraggio. Andrea Delogu e Francesco Montanari hanno sempre detto che era difficile spiegare il motivo del loro divorzio ed è davvero e ancora così, perché tutto è accaduto una sera. Non c’era un motivo evidente per lasciarsi ma evidentemente non c’era nemmeno quello giusto per restare ancora insieme. E’ su Grazia che la Delogu ricorda quella sera ma racconta anche altro. Sta per compiere 40 anni, è il momento di un importante bilancio della sua vita. Dopo il monologo a La Iene svela altro.

Andrea Delogu: perché è finita con Francesco Montanari?

All’inizio non ne ha parlato, non ha detto subito che si erano lasciati. Oggi lei è pronta a parlarne.

“È accaduto tutto all’improvviso. Lo strappo era evidente e voglio dare il merito a Francesco di essere stato più coraggioso di me nell’affrontare la decisione – inizia così il suo racconto – Un giorno è tornato a casa, mi ha guardato e mi ha detto: ‘Andrea, ma noi cosa stiamo facendo?’. Alla fine non avevamo una risposta e ci siamo lasciati”. Quante coppie hanno tutto questo coraggio? “Non è stato facile, ma è stato giusto”.

Andrea prosegue: “Avevo paura di lasciare quello che avevo costruito ma la bellezza degli anni sta nel sapere che c’è sempre un ‘dopo’, una fortuna non scontata”. Non nasconde la sofferenza provata, ma chi non la prova prima o poi? “Quando soffri le prime volte per amore pensi di morire. Quando soffri a 40 anni per amore, senti di morire, ma sai che non morirai. Cadi ma sai che ti rialzerai. La differenza è lì. Grazie a questa forza, e a nuove consapevolezze, è arrivato anche un nuovo amore”.

Oggi è felice con Luigi Bruno: “Con Luigi è tutto alla pari. Una storia viva. Che non ci incasella e che ci rende liberi… Mi ha corteggiata tanto, mi ha affascinata con la sfacciataggine dei suoi 24 anni e il coraggio di buttarsi in una relazione con una donna risolta e stabile, che non aveva bisogno di qualcuno su cui appoggiarsi. Ho imparato molto da lui”.