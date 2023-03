Enrico Nigiotti papà: sono nati i suoi gemelli

Enrico Nigiotti è diventato papà, è dolcissimo il messaggio per i suoi gemelli appena nati

Enrico Nigiotti è diventato papà di due bellissimi gemelli. Il cantante pubblica la prima foto dell’ospedale, mostra il loro dolcissimi visini poco dopo la nascita, scrive per loro il messaggio più bello. E’ il benvenuto al mondo di papà Nigiotti ai suoi “bimbetti”. Enrico è emozionatissimo e condivide la gioia di essere diventato padre sui social, con i suoi fan, con gli amici che uno dopo l’altro gli fanno gli auguri. I primi sono Stefano De Martino ed Emma Marrone con cui ha condiviso gli esordi in tv, Amici. Il cantante toscano è adesso papà di due dolcissimi bambini di cui aveva già svelato i nomi, sempre sui social. Era il 2010 quando Nigiotti si è presentato al pubblico del talent show di Maria De Filippi; non è sempre stato presente sulla scena ma ogni volta è un successo, i suoi fan lo sostengono sempre.

Giulia Diana ed Enrico Nigiotti genitori di due gemelli

I nomi scelti per i piccoli Nigiotti sono Maso e Duccio, due nomi importanti per la coppia. “Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili . . .” ha scritto il cantante aggiungendo che lui sarà sempre accanto a loro: “Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita … Per tutta la vita. Il vostro babbo”.

Nel precedente post, quello dell’annuncio della gravidanza, la conferma che la sua compagna era in dolce attesa, Enrico Nigiotti raccontava che lui era uno spettatore, che non poteva fare altro che immaginarli mentre crescevano nel pancione della loro mamma. Perché madri si diventa subito, papà dopo i nove mesi, quando un figlio viene al mondo e ha bisogno di tutto, della protezione e dell’amore.

La mano di Enrico Nigiotti che scopre un po’ dei suoi bambin spostando la copertina, quanto basta per presentarli entrambi al mondo, felice come non era mai stato prima.

Laura Pausini, Mara Venier, Matilde Gioli, Alessadra Amoroso Alberto Urso, Anna Pettinelli, Ghemon, Giovanni Caccamo, Benedetta Mazza, Francesca Vaccaro e tanti altri amici vip e fan continuano a scrivere dolcissimi messaggi di auguri alla mamma e al papà di Duccio e Maso.