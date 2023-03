Francesco Facchinetti svela che sua moglie è molto ricca: ecco chi è il padre

Wilma, la moglie di Francesco Facchinetti, è molto più ricca di lui. E svela chi è il suocero

Francesco Facchinetti sta lavorando tantissimo, spesso distante da sua moglie, anche Wilma Helena Faissol è molto impegnata e si scopre che è anche molto ricca. La moglie di Facchinetti è molto più ricca di lui, lo svela Francesco rispondendo alle domande dei follower. “Signore e signori allora è più ricca mia moglie ma di gran lunga” sorride e poi aggiunge una serie di dettagli. Dall’isola di proprietà del padre al suocero che è considerato il più grande odontoiatra al mondo. Non è tutto, perché per diletto il padre di Wilma ha anche inventato una serie di cose che gli fruttano un bel po’ di ricavi. Francesco Facchinetti non ha certo mai nascosto la sua condizione di privilegiato ma sua moglie Wilma è decisamente molto più ricca, solo che non spende niente. Facchinetti spiega anche questo, spiega che siccome sua moglie oltre che brasiliana ha anche origini libanesi c’è il culto che le donne devono essere trattate come delle principesse.

Francesco Facchinetti racconta il primo incontro con il suocero

“Siccome mia moglie è libanese oltre che essere brasiliana in Libano le mogli, le donne, devono essere trattate come delle principesse. Cioè c’è questo culto che la donna deve essere una principessa quindi, l’uomo deve spendere tutto. Mi spiego meglio: in Libano c’è proprio questa cultura che la donna deve essere trattata come una principessa e quindi, tu uomo devi ogni giorno, ogni secondo della tua esistenza trattare tua moglie come se fosse una principessa e questo nonostante mia moglie sia molto più ricca di me. Mia moglie non deve spendere 1 € perché io la devo trattarla come una principessa” e poi mostra l’isola di proprietà del suocero.

“Allora il signor Olimpio, mio suocero ed io, abbiamo un bellissimo rapporto, ma quando ci siamo conosciuti mi ha guardato, mi ha squadrato… Io con la canottiera ero vestito da tamarro e mi ha detto ‘sei come una macchina vecchia piena di adesivi’ alludeva ovviamente a tutti i tatuaggi che ho. Quindi, l’inizio non è stato proprio dei migliori ma poi gli ho fatto capire che avrei trattato sua figlia come una principessa e allora ha detto ‘sì’”.

A chi invece chiede a Facchinetti se abbia problemi con sua moglie, visto che si vedono sempre meno spesso insieme sui social e che vivono in case diverso la spiegazione è semplice. “Sto lavorando tantissimo in questo periodo è anche la Wilma sta lavorando tantissimo e per quello io devo fare avanti e indietro tra Lugano e Milano e certe volte mi fermo a Mariano. Poi viaggio tantissimo per cui non è che se non ci vedete insieme vuol dire che non abitiamo insieme ma è che devo lavorare e lei deve lavorare quindi, ci stiamo tirando su le maniche, rimboccando le maniche, facendo di tutto e di più per poter far bene e questo purtroppo implica il fatto che magari non ci vediamo tutta la settimana perché appunto siamo in due posti diversi”.