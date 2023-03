Ambra Angiolini con la figlia e Andrea Bosca, l’amore è davvero tornato

Le nuove foto di Ambra Angiolini e Andrea Bosca, con loro c'è Jolanda e Chi mostra tutto l'amore

Ambra Angiolini e Andrea Bosca sono una coppia, su questo non c’è più alcun dubbio ma le nuove foto pubblicate dalla rivista Chi mostrano che l’amore è tornato. Presentazioni già fatte, la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Bosca è ufficiale, negli scatti del settimanale di gossip c’è anche Jolanda Renga, la figlia di Ambra. Il trio fa colazione al bar, una giornata come tante ma è la festa della donna e l’attore ha due mazzetti di mimose per Ambra e Jolanda, un gesto dolcissimo. Il cuore della Angiolini batte di nuovo e senza dubbio sua figlia approva. Quando è finita la relazione tra sua madre e Massimiliano Allegri lei ha preso le difese della mamma, ovvio, ma si è schierata sui social, ha risposto a tutte le domande possibili, ci ha messo parole e volto contro Striscia la notizia e il tapiro che avevano consegnato alla donna più importante della sua vita. La separazione da Allegri è stata per Ambra un’ennesima sofferenza, forse più per i modi.

Andrea Bosca e Ambra Angiolini sono fidanzati dalla scorsa estate

Dicono che sono una coppia già da un po’ di tempo ma che abbiano fatto in modo di non farsi scoprire e che adesso, certi dell’importanza del loro legame, dei loro sentimenti, siano pronti a mostrarsi. Infatti, si vedono sempre più spesso in giro insieme e non si preoccupano dei gesti di tenerezza che si scambiano e dei paparazzi che magari sono nascosti. Pochi giorni fa è stata Ambra a confermare l’amore che la lega al collega pubblicando una cena con famiglia, amici, colleghi e il suo amore. C’erano i figli della Angiolini, i suoi genitori, Andrea Bosca e altre persone; quindi presentazioni già fatte.

Si sono conosciuti sul set di Protezioni Civile, si sono innamorati e da quel momento è iniziato tutto ma anche la voglia di non dire niente a nessuno, di non farsi scoprire subito per tutelare il più possibile una storia che oggi è diventata davvero importante.

Le nuove foto che pubblica Chi mostrano una coppia bellissima: Ambra Angiolini e Andrea Bosca. Per l’attrice e conduttrice l’amore vero è tornato, dopo sofferenze che ha sempre ammesso oggi è felice anche con un nuovo compagno accanto.