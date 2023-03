Stefano De Martino e Belen ancora distanti e lui spiega tutto

Dopo le tante voci sulla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è lui a rispondere

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si vedono insieme da tempo e dopo il malore della showgirl che l’ha tenuta distante dalla conduzione de Le Iene le voci sulla crisi di coppia si sono moltiplicate. Stefano De Martino era rimasto in silenzio anche quando Belen si è mostrata da sola con i figli, Luna Marì e Santiago, dicendo grazie a loro perché la famiglia resta sempre il punto di forza maggiore, la sua vera forza. Stefano sempre più impegnato in teatro e con le sue storie in spiaggia da solo, mentre passeggia, respira, fa sport, cerca la concentrazione. Tornata Belen sui social il conduttore ha scelto come intervenire per smentire ancora una volta le voci sulla loro ennesima separazione.

Stefano De Martino pubblica la foto della verità

E’ una foto che mostra tra le storie di Instagram e che fa ridere sua moglie. Non è una foto perfetta ma è una foto piena d’amore, è la foto che parla della loro quotidianità. Belen Rodriguez è in auto, lui in una delle città dove sta portando il suo show in teatro. Si raccontano, si salutano, sono in videochiamata e De Martino scatta la foto che poi pubblica e mostra a tutti. Lei bellissima, lui con una maschera di bellezza, di tessuto, sul viso. Sono una coppia e questa volta lo saranno per sempre. Ogni volta però devono smentire le voci sulla presunta crisi. Poco importa, la foto che scaccia la crisi e mette a tacere il gossip piace a tutti, molto di più dell’idea che tra loro non vada bene.

Resta sempre la mancata risposta sul cosa sia accaduto a Belen martedì scorso, perché non era presente a Le Iene. Questa volta anche lei è rimasta in silenzio, non ha dato alcuna spiegazione, però continua a lanciare messaggi sulla necessità di pensare a se stessa. Ha bisogno di amarsi, di concentrarsi su ciò che ama di più. Sembra sia accaduto davvero qualcosa e forse prima poi lo racconterà a tutti. Per il momento il gossip può allontanarsi e lasciare spazio all’amore, alla loro meravigliosa storia d’amore.