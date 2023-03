Elisabetta Canalis riappare con Brian Perri: solo per amore della figlia?

Elisabetta Canalis e il marito o ex marito di nuovo insieme con la figlia Skyler Eva

Nelle ultime settimane si è parlato tanto del divorzio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri ma nessuno dei due ne ha mai parlato. Per il gossip sembrava tutto confermato anche senza la conferma di Elisabetta e Brian ma adesso arrivano altri dettagli. La coppia o ex coppia non smentisce, non conferma, sembrano vivere separati ormai da tempo e da tempo non si vedevano più insieme da nessuna parte, soprattutto sui social. Ma ecco spuntare le nuove storie di Elisabetta Canalis, c’è anche lui, Brian, con la loro c’è la figlia. Sono andati a pattinare, loro tre e un’amica della showgirl. Che succede? E’ il tentativo della Canalis di dire che stanno ancora insieme, che non c’è stata alcuna separazione o magari che la crisi è superata? I più attenti notano altro, notano che tra loro non c’è nessun contatto, nessun sorriso. Sono lì sulla pista di pattinaggio solo per la piccola Skyler?

Elisabetta Canalis e Brian Perri in ottimi rapporti

Forse sono rimasti in ottimi rapporti per amore della figlia. Un pomeriggio di svago fa dimenticare per un attimo le carte legali, il divorzio, la procedura avviata da entrambi. Queste sono sempre e solo ipotesi della cronaca rosa.

Intanto, eccoli insieme perché Skyler Eva che ha solo 7 anni viene sempre prima di tutto. Ely mostra la sua bambina mentre pattina sul ghiaccio, alle spalle c’è il suo papà. La Canalis si è stancata, non pattina più o forse i pattini questa volta non li ha nemmeno indossati, ha freddo si copre con la coperta sulle gambe e resta a filmare tutto sugli spalti con un’amica, riprende tutto con il telefonino. Il marito o ex marito si accorge del video e cambia direzione, esce dall’obiettivo, nessun sorriso, nessun saluto, semplicemente non è felice di apparire.

Non gli è mai piaciuto essere al centro del gossip, è sempre apparso poco accanto a sua moglie, anche per il suo lavoro.

Il sito americano The Blast sostiene però di aver visto le carte. I due avrebbero chiesto l’affidamento congiunto ma restano in silenzio, non hanno voglia di parlare. Per entrambi è la serenità della figlia la cosa più importante e le storie pubblicate da Elisabetta Canalis lo dimostrano.