Laura Pausini svela tutto sul matrimonio e chi lo sapeva

Laura Pausini svela chi ha organizzato il matrimonio perché nessuno lo sapeva, nemmeno i genitori

Un matrimonio in gran segreto per Laura Pausini e Paolo Carta ma più di tutto un matrimonio a sorpresa per tutti. Il video, le foto, la canzone della promessa di matrimonio, un po’ alla volta sui social Laura Pausini sta mostrando tutto e risponde alle domande di chi è curioso di sapere tutto delle nozze. Chi ha organizzato il matrimonio a casa dei genitori di Laura Pausini, chi sapeva che oggi si sarebbero sposati? Hanno giurato amore eterno nel modo più romantico ma come già ha fatto qualcun altro: Laura Pausini ha fatto in modo che tutte le persone a lei e a Paolo più care arrivassero nella sua casa in Romagna per poi scoprire che stavano per sposarsi. Mentre le foto del matrimonio di Laura Pausini e Paolo Carta fanno il giro del mondo lei svela che lo sapeva solo la sorella e la sua assistente. Una vera sorpresa per tutti. Laura Pausini mostra anche l’attimo in cui si inginocchia e chiede al suo compagno di sposarla ma spiega che lui glielo aveva già chiesto 10 anni prima.

Laura Pausini ha organizzato il matrimonio con la sorella e la fidatissima Nicole

Solo loro due sapevano tutto, l’hanno aiutata ad organizzare le nozze, Nicole e Silvia. E’ dallo scorso agosto che stavano lavorando al tutto. Ed è commentando il post della sua assistente che la cantante svela: “Nicole, lo sapevamo solo noi due e mia sorella Silvia, ma grazie al vostro aiuto, TUTTI, invitati e addetti ai lavori, quando ci hanno visti entrare vestiti da sposi si sono commossi ed emozionati…”.

Aggiungendo: “Grazie per avermi aiutata a fare tutto, da sole noi 3 da agosto 2022… lo so, è stato difficile e soprattutto molto stancante ma mi hai aiutata a realizzare un sogno.. e sai che per una persona come me, oggi, sognare è difficile. Ti voglio tutto il bene del mondo”.

Paolo le aveva già chiesto di sposarlo, poi è arrivata la loro bambina e insieme hanno deciso di attendere che Paola fosse più grande. “11 anni fa Paolo mi ha chiesto di sposarlo facendomi una sorpresa… poco dopo sono rimasta incinta e abbiamo deciso che ci saremmo sposati quando nostra figlia sarebbe diventata grande e avrebbe potuto portarci gli anelli… però… due anni fa durante il lockdown ho fatto io una sorpresa a lui… nel giardino di casa mia in Romagna”.