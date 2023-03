Alex Belli e Delia Duran annunciano la fecondazione assistita ma prima la dieta

Alex Belli e Delia Duran provano ad avere un figlio con la fecondazione assistita ma prima devono seguire una dieta

E’ da tempo che Alex Belli e Delia Duran cercano di avere un figlio, hanno appena annunciato di avere iniziato il percorso per la fecondazione assistita. Per la coppia è iniziata quella che chiamano la purificazione: Alex Belli e Delia Duran stanno seguendo una dieta. Hanno provato ad avere un figlio in modo naturale ma dopo vari esami, visite e controlli hanno saputo che tra loro c’è quella che hanno definito “incompatibilità”. Senza l’aiuto della fecondazione assistita sembra difficile che la cicogna possa arrivare. Hanno spiegato che nessuno dei due ha problemi ad avere figli ma evidentemente è uno dei casi in cui non si riesce a trovare il vero problema o forse un problema non c’è ma il bebè non arriva. Quindi, la 34enne e il 40enne hanno deciso di chiedere aiuto alla scienza e il loro medico ha iniziato dalla dieta, per questo niente alcol e niente fumo. Di certo mangeranno anche in modo sano ma questa una regola che tutto dovremmo seguire.

Alex Belli: “Non dipende da uno di noi ma agiamo con la fecondazione assistita”

“Dopo averci provato tante volte abbiamo fatto qualche esame: ci hanno detto che è una questione di incompatibilità. Non dipende da uno di noi in particolare. Quindi in questi casi, per avere maggiori probabilità, è meglio avere un aiuto e agire con la fecondazione assistita” ha spiegato Belli alla rivista Nuovo.

E’ iniziata così la fase della preparazione: “Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa. È importante purificarsi, fare un certo tipo di dieta ed eliminare fumo e alcol. Siamo nella fase della preparazione: per la fecondazione dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo. La prossima visita sarà tra un mese. Spero di diventare padre al più presto”.

Nonostante i vari problemi durante la partecipazione anche in coppia al GF Vip Alex Belli e Delia Duran proseguono la loro storia. Hanno superato la crisi, si amano più di prima e per questo desiderano costruire la loro famiglia ma non è sempre così semplice. Delia desiderava diventare mamma senza alcun aiuto ma alla fine ha capito che è necessario per realizzare il suo sogno.