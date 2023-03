Elodie e Andrea Iannone in vacanza, lui si lancia in una dolce dedica

Elodie e Andrea Iannone sono in vacanza con gli amici, il pilota si scioglie con una dedica d'amore

Elodie e Andrea Iannone quasi un anno dopo dalla prima vacanza insieme, come amici, sono sempre più innamorati. Non si nascondono più da tempo e adesso che sono di nuovo in vacanza, questa volta in Spagna, lui si lancia in una dolce dedica. Una foto di coppia in costume, Andrea Iannone porta sulle spalle la sua bellissima Elodie. Non è più tempo di foto rubate dai paparazzi, adesso ci pensano Iannone ed Elodie a mostrare il loro amore. La loro coppia è più forte che mai, ormai si conoscono bene e sembrano non avere più dubbi. Il motociclista si scioglie, è lui a pubblicare la foto con la cantante e ad aggiungere un cuore rosso. Solo il tempo dirà quanto è immenso il loro amore ma nell’attesa ci sono tutti i presupposti per una lunga storia d’amore.

Elodie e Andrea Iannone in vacanza in Spagna

Non precisano subito dove si trovano ma non sono soli e soprattutto hanno voglia di mostrare quanto si amano. Non si staccano più l’uno dall’altra, le prove di convivenza sono iniziate già da tempo e anche se continuano a non volere mostrare molto della loro vita privata hanno fatto passi da giganti. Soprattutto Iannone che da Sanremo in poi sembra sempre più convinto che questa è la storia più importante della sua vita.

Archiviata anche per Elodie la storia con Marracash, ormai il rapper non è più l’uomo che le fa battere il cuore e sembra che il pilota abbia davvero cancellato nella sua mente l’idea che non avrebbe più amato nessuno come lui.

Se Andrea non lascia sola la sua fidanzata agli eventi importanti; l’ha infatti raggiunta anche a Sanremo; Elodie non lascia solo lui. Era infatti presente a una sessione di allenamento in pista, un momento importante per Iannone.

Acque cristalline illuminate da sole e la coppia è volata a Marbella, in Andalusia. Ovviamente sole e divertimento per loro in compagnia degli amici. Questa volta con Elodie non c’è Diletta Leotta; è stata la giornalista sportiva a farli incontrare la scorsa estate in Puglia. Diletta ha appena annunciato che è incinta, chissà che prima o poi anche Elodie pensi ad un bebè.