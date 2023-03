Heather Parisi in vacanza col marito: “Oppure disturba?”

Heather Parisi è in vacanza col marito, ed ecco cosa ha detto

Di recente a Belve Heather Parisi ha parlato dell’amore che le ha fatto del male ma sui social sceglie ina foto con suo marito, abbracciati, bellissimi, felici, al mare. E’ la sua risposta a chi l’attacca, perché se Heather Parisi è apprezzata e amata dalla maggior parte delle persone, dei suoi follower, gli haters non mancano mai ma c’è anche chi le fa notare che non ha rapporto con sua figlia Jacqueline da tanti anni. Ognuno conosce i fatti della propria vita e ad Heather Parisi non è mai piaciuto lavare i panni sporchi in piazza. E’ evidente però che non senta sua figlia da molto tempo; non conosceva nemmeno il nome del suo fidanzato, alla Fagnani ha detto che non aveva idea di chi fosse Ultimo. Questa volta Heather Parisi attacca con l’amore, attacca o si difende parlando d’amore ma ovviamente non manca la polemica.

Heather Parisi al mare con il marito

“Finalmente un po’ di mare. Tre anni di pandemia ci hanno tenuti lontano da qualsiasi viaggio e anche da qualsiasi mare che non fosse quello di Hong Kong. Ho voglia di giornate senza tempo e senza appuntamenti … Ho voglia dei colori dell’acqua e del fragore delle onde … Ho voglia delle coccole del sole su una spiaggia deserta … Quanto è prezioso il silenzio quando tutto intorno a te si agita inutilmente” ha scritto ieri mostrandosi da sola.

Oggi un altro post, la foto con il padre dei suoi gemelli, Umberto Maria Anzolin. “Sapete qual è il tipo di commento che mi sorprende di più? Quello che dubita e sbeffeggia l’amore di coppia. È così difficile accettare che un uomo ed una donna si amino senza secondi fini”.

Non è certo finito il post: “Oppure disturba perché la società in cui viviamo ci insegna altro? Amare, non è prendere un altro per completarsi, ma offrirsi ad un altro per completarlo. E se si ha la fortuna di farlo reciprocamente, nulla più diventa impossibile”. Heather Parisi è felice con suo marito, sono nel mare di Amanpulo nelle Filippine. “Io sono la prova vivente che l’Amore può capitare quando meno te lo aspetti, quando hai rinunciato a credere che esista davvero, quando tutti intorno ti dicono di accontentarti di relazioni di convenienza perché così fan tutti. E se ami e sei amata perché non lo devi poter gridare”.

Poi conclude: “L’Amore non si prova soltanto per sé, ma lo si mostra, lo si dichiara perché, l’Amore è contagioso e questo nostro mondo ha un bisogno fottuto di Amore”.