Ilary Blasi e Bastian al concerto dei Maneskin ma la dedica è per chi le ha rivelato le corna

Ilary Blasi scatenata al concerto dei Maneskin con Bastian: la conduttrice fa un gesto inaspettato, capitolo corna

Ilary Blasi era scatenatissima ieri sera al concerto dei Maneskin. La conduttrice ormai, non si nasconde più e se in un primo momento, dava una sorta di alone di mistero alla sua relazione con Bastian, non mostrandolo mai in modo diretto, oggi invece, si diverte senza freni in giro per il mondo con il suo compagno. Fidanzamento che procede a gonfie vele a quanto pare. La conduttrice, che presto tornerà in onda con l’Isola dei famosi, è così serena in questa fase della sua vita che trova persino il modo di scherzare in modo ironico su un tasto dolente, la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Non è passata inosservata infatti, tra le tante storie di ieri di Ilary Blasi, una dedicata a una persona speciale. La conduttrice si è mostrata con il suo Bastian, poi con l’amico Luca Tommassini ma non solo. I follower che seguono sempre con grande attenzione Ilary, non hanno potuto fare a meno di notare, che la conduttrice ha fatto una dedica speciale a Dagospia, o meglio, a Roberto d’Agostino.

Ilary Blasi e una “dedica d’amore” a chi le ha fatto scoprire le corna

Sono lontani i mesi in cui Ilary Blasi andava in tv da Silvia Toffanin e diceva che i media avevano creato contro di lei e di Totti una sorta di complotto mediatico, che i giornali avevano inventato cose solo per buttare melma sul suo matrimonio. E a quanto pare la Blasi ha fatto pace anche con Roberto d’Agostino. Dagospia, è stato uno dei primi siti a parlare dell’imminente divorzio tra Ilary e Totti. Non solo. Da Dagospia erano arrivate anche le soffiate sulla relazione di Totti con Noemi Bocchi. E quel cuore di Ilary intorno a Roberto d’Agostino, che era a pochi passi da lei, al concerto dei Maneskin, è una sorta di ringraziamento verso coloro che le hanno forse fatto aprire gli occhi? Non è dato sapere ma di certo, è un simbolo. Un messaggio che qualcuno avrà letto nel modo giusto…