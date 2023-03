Justine Mattera ricorda Paolo Limiti e rivela il perchè della fine del matrimonio

Dallo studio di Domenica IN il ricordo di Justine Mattera per Paolo Limiti

Un lungo omaggio questo pomeriggio dallo studio di Domenica IN per Paolo Limiti. E ovviamente, nel salotto di Mara Venier per parlare del conduttore, amatissimo volto del pomeriggio di Rai 1 per lungo tempo, non poteva mancare una persona speciale, che deve molto della sua carriera e non solo a Paolo Limiti. Justine Mattera ha amato molto Paolo Limiti e lo stesso sentimenti profondo era nel cuore del giornalista, che ha sposato la bella modella. Oggi, nel ricordo di Paolo Limiti a ‘Domenica In’ con Mara Venier, anche l’ex moglie Justine Mattera. Insieme a Mara Venier, la Mattera ha ricordato il motivo per il quale è finita la sua storia d’amore, e quindi il matrimonio, con Limiti. Non una mancanza di sentimento, ma il problema dell differenza di età che a un certo punto, si è fatto sentire. Justine, nello studio di Domenica IN infatti ha spiegato: “Io volevo dei figli e lui diceva ‘io non posso fare il papà-nonno, non fa per me’“. Queste le parole della bella modella che ha poi aggiunto: “allora a quel punto… ci siamo separati di comune accordo, siamo rimasti sempre molto amici, sempre molto legati“.

Justine Mattera ricorda Paolo Limiti: le sue parole

Quando Mara Venier ha poi chiesto a Justine, che cosa le manca del suo ex marito, la Mattera ha risposto: “Mi mancano i suoi consigli e le sue battute perché era spiritosissimo, aveva un humor inglese.”

Ripensando al matrimonio, Justine ricorda: “Non è stato facile perchè la gente pensava che io facessi tutto ciò per la carriera“. Ed effettivamente per anni, la Mattera, che era sbarcata in Italia in quanto sosia della Monroe, ha dovuto lottare contro le cattiverie che si sentivano dire sul suo conto. A Paolo Limiti però non interessavano ed è andato per la sua strada: ” Mi chiese a sorpresa di sposarlo: eravamo a Los Angeles e in meno di un giorno ci siamo sposati. Mi ha fatto sentire speciale e abbiamo riso tanto insieme” ha raccontato la modella nello studio di Domenica IN nella puntata speciale del 26 marzo dedicata al ricordo di Paolo Limiti.