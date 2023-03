Alessandro Rosica su Belen e Stefano: “Un giorno felici e il resto solo urla”

Alessandro Rosica sa qualcosa su Belen e Stefano? “Se questo è amore io voglio rimanere single a vita"

Alessandro Rosica, l’Investigatore Social, non crede nella coppia felice Belen e Stefano De Martino. La Rodriguez oggi ha condiviso il gossip della gioia, le foto pubblicate da Whoopsee che mostrano la bellezza del loro amore e la loro bellezza. Il sito racconta di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che vivono finalmente una storia che procede a gonfie vele, spiega che le foto sono state scattate mentre si recavano in un negozio di arredamento milanese. Insomma, una coppia come tante che fa progetti per il futuro, per la casa, che si ritaglia momenti importanti e indossa anche gli abiti giusti al momento giusto. Belen che sorride, che scherza con suo marito, lui un po’ più serio, meno sorridente, forse infastidito anche dalla presenza dei paparazzi. Mille complimenti e auguri per la coppia che ha ritrovato l’amore dopo ben due separazioni e numerose crisi ma Alessandro Rosica commenta che se quello è amore lui preferisce rimanere single a vita e aggiunge anche il seguito.

Belen e Stefano fingono di amarsi?

Ma come è possibile? Ci stanno riprovando per l’ennesima volta, non ne parlano molto ma quando Belen e Stefano si raccontano sono dediche d’amore e nuove consapevolezze. Entrambi hanno capito gli sbagli fatti e guardano al futuro, in quattro o anche in cinque, se il bebè tanto annunciato dalla cronaca rosa prima o poi arriverà.

L’Investigatore Social dice altro: “Se questo è amore io voglio rimanere single a vita. Ma andate a … insegniamo ai giovani che questo è amore e rispetto dai”. E a chi commenta il suo messaggio rivolto a Belen e Stefano lui sembra sapere altro della coppia.

“Un giorno a settimana felici e i restanti sei solo urla e vaffanbene, ma iniziano a starmi simpatici perché davvero credono di essere bravi a nasconderlo. E vi farò felici oggi: Siete la coppia più vera e bella” termina Rosica. Ma cosa sa l’esperto di gossip che noi non sappiamo? Come fa a sapere di urla e liti?

C’è chi difende la coppia e accusa Rosica: “Perché questo accanimento? Tanto non ci hai azzeccato nemmeno quando professavi che lui non sarebbe mai tornato con lei”. Invece Stefano De Martino è tornato da Belen, è tornato dalla sua famiglia e all’apparenza sembrano anche molto felici.