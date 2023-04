Cosa ha regalato Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi per il suo compleanno?

Ecco cosa ha regalato Pierpaolo Pretelli per il compleanno di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha festeggiato il 30esimo compleanno con un party perfetto, era il suo sogno. Ma cosa le ha regalato Pierpaolo Pretelli? Poco elegante mostrare i regali che Giulia Salemi ha ricevuto dai tanti invitati alla sua festa ma il regalo del fidanzato è un’altra cosa, i fan della coppia vogliono sapere se Pretelli è riuscito a sorprenderla. E’ a Novella 2000 che Pierpaolo ha svelato il regalo, un regalo importante ma non è ciò che i più romantici potrebbero pensare. La crisi è ormai superata, sembra che anche con l’aiuto di Alfonso Signorini siano riusciti a capire qual è la strada giusta per non perdersi. Il futuro di Giulia Salemi è pieno di progetti televisivi, è il suo momento d’oro, mentre nella vita privata Pierpaolo Pretelli parla di una storia d’amore al contrario, la loro storia.

Pierpaolo Petrelli, il regalo per Giulia Salemi

Un anello, un altro anello. Lui precisa subito che non è una proposta di matrimonio; evidentemente non è il momento. La Salemi adora gli anelli e lui la accontenta. “Ma è un anello, non “l’anello”, voglio specificarlo. E tra l’altro non è il primo anello che le regalo: già in occasione del nostro primo anniversario gliene avevo preso uno. Lei dice che vuole riempirsi le dita e io la accontento. Il nostro anniversario cade il 26 dicembre: Giulia dice che dovrei farle due regali, uno per Natale e uno per la nostra ricorrenza, ma io devo fare i conti con le mie finanze”.

Sincerità per sincerità Pretelli ricorda anche che la loro storia è nata con una convivenza, anche se adesso vivono insieme a Milano, stavano molto più tempo insieme prima, nella casa del GF Vip.

Giulia Salemi lavora molto, divisa tra Roma e Milano, anche lui lavora tanto, soprattutto nel fine settimana, così stare insieme diventa più complicato ma forse anche utile in questo momento per alimentare i loro sentimenti.

Sempre a Novella 2000 lui svela che in questi due anni ha visto Giulia evolversi, cambiare molto e pensa che lei possa dire lo stesso di lui. Un legame che li ha fatti crescere e adesso sente che la sua fidanzata è molto più sicura di sé e non solo dal punto di vista professionale. “Mi spiazza da livello umano, fa ragionamenti profondi e da lei mi ritrovo a prendere esempio. Per fortuna però, come, non ha perso la leggerezza, ci piace sempre scherzare e prenderci in giro”. Spera che la loro storia duri per sempre, felici come oggi.