Alessandra Mastronardi annuncia il matrimonio, la data e i dettagli delle nozze

Alessandra Mastronardi si sposa, la data del matrimonio, i dettagli, le emozioni

Alessandra Mastronardi annuncia il suo matrimonio con Gianpaolo Sannino, svela i dettagli della loro storia d’amore, la data delle nozze, come il suo fidanzato le ha fatto la proposta. Un amore che sembra una favola, ne è convinta anche Alessandra Mastronardi che in passato ha avuto legami importanti ma poi ha capito che Gianpaolo, che conosceva da tanti anni, era l’uomo della sua vita. Stanno insieme da due anni ma si conoscono da quando erano ragazzini, il destino li ha divisi e li ha fatti incontrare più volte. Sono molto riservati ma nell’intervista a Vanity Fair questa volta l’attrice si lascia andare, anticipa il gossip e svela che si sposerà a luglio. Un sogno che si realizza, un desiderio confidato più volte alle amiche e che solo adesso diventa realtà. La Mastronardi ammette che alla fine ha dovuto arrendersi all’amore, quello vero, quello che si augura duri per sempre.

Alessandra Mastronardi sposa Gianpaolo Sannino

Si sono conosciuti 17 anni fa, nessuno le crede ma è tutto vero, la loro storia è molto particolare. “Ci siamo rincorsi per una vita” e Alessandra racconta: “Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”.

Poi single entrambi hanno capito che non potevano più stare lontani. Romantico anche il momento della proposta di matrimonio: “Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena a Positano, uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni ’50, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando…Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”.Si sposeranno in Campania, la loro terra, per il momento Alessandra Mastronardi non aggiunge altri dettagli, a parte il desiderio di avere dei figli, un altro sogno da realizzare.