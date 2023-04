Lo sfogo e l’importante messaggio di Melissa Satta dopo gli insulti perché è la compagna di Berrettini

Tutto ha un limite e Melissa Satta sa che è stato superato. Titoli e insulti contro di lei per la storia con Berrettini non possono più essere tollerati

E’ da un po’ di mesi che Melissa Satta riceve messaggi pieni di insulti, che definisce messaggi di bullismo e di sessimo. Temi importanti ma non solo per se stessa. Melissa Satta viene attaccata per la sua storia con Matteo Berrettini ma ci sono tante ragazze che ogni giorno vengono bullizzate ed è anche per questo che ha deciso di parlarne con il giusto tono, sui social, dove riceve parole assurde. Melissa Satta risponde agli hater parlando con tutti, si rivolge a tutti, il suo è uno sfogo, un messaggio, la necessità di dire basta. Il limite è stato superato, la showgirl e conduttrice ce l’ha anche con i titoli di alcuni giornalisti, in particolare una testata che ha parlato di Melissa “porta sfortuna”. Questo perché il suo attuale compagno non sta attraversando un momento semplice nel suo lavoro. Berrettini perde sul campo e la colpa sarebbe di Melissa Satta, è tutto davvero così assurdo.

Melissa Satta: “Non concepisco questo tipo di ignoranza”

“Sono un personaggio pubblico e so che quando esco posso venire paparazzata, che mi possono chiedere autografi e ciò lo accetto e mi piace. In questo momento sto vivendo una relazione con un’altra persona e voglio essere felice. Vivo una vita normale fuori dai riflettori, mi sveglio alle 7, preparo mio figlio e lo porto a scuola – la vita di tante mamme che lavorano – In questi giorni non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna. O forse perché il mio compagno vive un momento difficile lavorativo”.

Stanca di leggere cose assurde sul suo conto, Melissa Satta risponde e lo fa per tutte. “Spero che il mio messaggio arrivi a quelle donne che vivono la mia stessa situazione. Non concepisco questo tipo di ignoranza e voglio dire basta a questi leoni da tastiera. Pensate se queste donne fossero vostra madre, la vostra fidanzata, vostra moglie o vostra figlia. Noi donne dovremmo unirci e supportarci. Gli uomini dovrebbero supportarci ed essere forse anche più gentili”.

E’ ferita dai titoli di alcuni giornali. Desidera avere solo una vita normale al di fuori dalla vita che fa, quella che ha reso pubblica. “Penso di essere una persona molto normale. Ieri una testata giornalistica ha scritto che io porto sfortuna…”. Allega la lettera che i suoi legali hanno inviato alla testata in questione. “Non voglio che mio figlio cresca con tutto questo odio, un giorno anche lui avrà un suo profilo social e mi sento male nel pensare che potrebbe leggere queste cose”. Oggi è il compleanno di suo figlio Maddox, niente può rovinare una giornata così bella ma chiede di essere tutti più uniti. “Se qualcuno non ci piace possiamo bloccare o cambiare pagina”.