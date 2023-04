Giulia Lisioli, l’ex di Blanco spiazzata dalla canzone scritta per lei

Blanco ha dedicato una canzone alla sua ex fidanzata ed è Giulia a voler dire qualcosa

Giulia Lisioli non è ancora riuscita ad ascoltare la canzone che le ha dedicato Blanco. Giulia è uno dei brani inseriti nell’ultimo album dell’artista, canzone che anche l’attuale fidanzata di Blanco ha commentato. Martina Valdes ha spiegato che il fidanzato ha scritto “Giulia” quando ancora non si conoscevano, che la musica è la forma d’arte del ragazzo di cui è innamorata, che lo appoggerà sempre e che non bisogna soffermarsi su queste piccolezze ma ascoltare tutte le meraviglie che Blanco ha racchiuso nel suo ultimo lavoro, compresa “Giulia”. Ed è Giulia Lisioli che si è sentita interpellata e ha voluto chiarire, ha voluto rispondere a chi parla senza sapere ma ha anche rivelato le sue emozioni. Non ha ancora ascoltato la sua canzone, non si è riuscita, ammette che l’ha spiazzata.

Intervistata dal Tiktoker e influencer Falco, Giulia Lisioli ha confidato: “Non ho sentito la canzone, non me la sono sentita. L’ho vista tramite i social, non credo sia una cosa sbagliata. Un cantante esprime ciò che vuole, ciò che sente – amette – Mi ha fatto un certo effetto, sono rimasta spiazzata. Ho pensato volesse esprimere ciò che c’è stato”.

Ha anche difeso il cantante dalle insinuazioni: “Se l’ha fatto per hype? Per come l’ho conosciuto non l’avrebbe fatto”.

Pochi commenti, una breve intervista perché alla Lisioli interessava chiarire. “Siccome mi sono sentita interpellata sulla questione ho voluto chiarire, è giusto così”. Fidanzata ed ex fidanzata sperano così di bloccare i commenti di chi non ha capito che dietro il brano dedicato a Giulia il cantante non ha voluto dichiarare il suo amore mai spento; semplicemente la spiegazione giusta è quella di Martina. Per il resto Blanco non ha bisogno di aggiungere altro, il suo desiderio è che tutto arrivi dalle sue canzoni, ognuno capisca dai suoi bani ciò che ha scritto e canta.