Alvin interviene sul divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Alvin si lascia andare alle confidenze e parla di come sta vivendo il divorzio Ilary Blasi

Anche Alvin ha detto qualcosina sul divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’inviato dell’Isola dei famosi è molto legato alla conduttrice, sono amici da tanti anni. Alvin non entra nel merito di chi ha sbagliato o meno, del perché è finita tra Ilary Blasi e Totti ma fa un discorso ampio per poi raccontare com’è la sua amica. E’ a Super Guida Tv che ha raccontato come e quando è nata l’amicizia tra loro, del manager che li ha sempre temuti uniti, che ha sempre fatto in modo di gettare le basi per arrivare a quello che sono oggi, così complice anche in tv ma senza la necessità di dovere dimostrare cosa c’è davvero tra loro due.

Alvin racconta com’è Ilary Blasi, come sta vivendo il divorzio da Totti

“Io credo che i periodi burrascosi facciano parte della vita di ognuno di noi. Credo che ognuno abbia il diritto di viversi questi momenti nel modo in cui uno meglio crede – confida – Penso che Ilary sia una persona per come la conosco forte, solida, caratterialmente sa cosa vuole dalla sua vita, e sa esattamente cosa vuole fare. Quindi è giusto che lei viva questo periodo come esattamente crede di viverlo. Io, essendo suo amico, sono vicino a lei in qualsiasi cosa avesse bisogno, io sono lì, ed è a questo che servono gli amici”. Non potrebbe essere dichiarazione migliore.

“Io e Ilary ci conosciamo da più di 20 anni e abbiamo questo rapporto piuttosto singolare, ci siamo sempre presi in giro. Abbiamo avuto lo stesso manager fin da ragazzi, e lui ci ha sempre spronati a fare quello che poi è venuto fuori all’Isola dei famosi – ricorda – Quando eravamo in giro, mi diceva sempre ‘dai mandiamo un messaggio a Ilary, la prendiamo un po’ in giro, e faceva la stessa cosa con Ilary. Franchino ha messo le basi che hanno fatto crescere il nostro rapporto. L’isola è un programma che offre lo spazio per far venir fuori queste dinamiche”.

Alvin conclude: “Non siamo mondani, non ci teniamo a fare vedere più di tanto la nostra amicizia, all’isola è uscita in maniera naturale e cerchiamo di cavalcarla divertendoci”.