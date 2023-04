Belen festeggia il compleanno di Santiago a Milano, assente Stefano De Martino

Alla festa di compleanno di Santiago non c'era il papà. Stefano De Martino assente e risponde la madre di Belen Rodriguez

Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha festeggiato il compleanno a Milano con la famiglia e gli amici ma senza il papà. Stefano non c’era al party di suo figlio ma era presente il giorno del suo compleanno. E’ Veronica Cozzani a spiegare tutto mentre in tanti già gridano alla crisi di coppia. Santiago De Martino ha festeggiato i suoi 10 anni ma li ha compiuti il giorno di pasquetta, quando con la mamma e il papà era a Napoli. Nei giorni di Pasqua abbiamo infatti visto Belen e Stefano con Santiago e luna Marì nella villa del conduttore, con loro c’erano alcuni amici e i genitori di entrambi, sia i Rodriguez che i De Martino. Al giovanotto di casa non è mancata una piccola festa con torta, addobbi, foto ma i suoi piccoli amici sono tutti a Milano ed era ovvio che Santiago festeggiasse anche con loro.

Dolcissimo Santiago che abbraccia la piccola Luna Marì

Una festa di compleanno tema basket con partita e golosità. Al momento delle foto e della torta il festeggiato ha preso in braccio la sua sorellina, l’ha abbracciata forte, prima di posare con tutti gli altri amici. Mamma Belen non può che essere orgogliosa del suo ometto. Ma perché Stefano De Martino non era presente alla festa di compleanno di suo figlio.

Un party in gran stile, tema NBA, ovviamente a pensare a tutto la showgirl che si è affidata a dei bravissimi professionisti per l’ottima riuscita della festa. Al compleanno di Santiago non potevano questa volta mancare gli zii, Cecilia e Jeremias con i rispettivi compagni; anche loro si sono divertiti tantissimo.

E’ stata nonna Veronica Cozzani a rispondere a chi ha commentato l’assenza di Stefano De Martino pensando a chissà quale problema. “Lui lavora in teatro! Per quello abbiamo fatto il compleanno anche a Napoli!”. Non c’è spazio per i pettegolezzi, la famiglia non corre alcun rischio, Stefano e Belen sono felici insieme.