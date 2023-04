Ilary Blasi ha ritrovato l’orologio e anche le foto con Bastian su Chi

Risolto il giallo dell'orologio rubato a Ilary Blasi ed arrivano anche le foto con Bastian

Il giallo si è risolto in pochissimo tempo: Ilary Blasi ha ritrovato l’orologio, non è vero che le era stato sottratto ma non è vero anche altro. E’ invece vero l’amore che c’è tra Ilary Blasi e Bastian Muller, come mostra la rivista Chi in edicola questa settimana. Procediamo con ordine, nelle ultimissime ore Selvaggia Lucarelli aveva dato notizia che nell’albergo dove Ilary Blasi era ospite a Milano durante la puntata dell’Isola dei famosi le era stato sottratto un anello. Una cameriera dell’hotel aveva riferito tutto alla giornalista che ovviamente aveva pubblicato tutto sui social. Risultato: in pochissimo tempo l’orologio è stato ritrovato in una valigia e non era nemmeno di proprietà della conduttrice ma di un suo collaboratore. E’ l’ufficio stampa che ha risolto il giallo.

Ilary Blasi e Bastian Muller più innamorati che mai

“L’ufficio stampa mi dice che l’orologio era di un’assistente che dorme in camera di Ilary e che alla fine l’orologio è stato ritrovato in valigia” ha rettificato Selvaggia Lucarelli. Mistero risolto, tutto si è concluso nel migliore dei modi e la conduttrice Mediaset adesso può sfogliare in tutta tranquillità le pagine del settimanale di Alfonso Signorini.

Ormai l’imprenditore tedesco è presenza fissa a Roma. All’inizio della loro storia Ilary e Bastian hanno evitato la Capitale, preferivano le fughe all’estero lontano da tutto e tutti. Poi ci sono state le presentazioni in famiglia e adesso il compagno della Blasi ogni fine settimana arriva nella villa all’Eur. Così la coppia si ritaglia il tempo nel week end rispettando gli impegni di lavoro di entrambi. Il lunedì lei parte per Milano per condurre l’Isola dei famosi, lui torna in Germania.

I paparazzi ormai conoscono i loro movimenti e li beccano insieme sempre più spesso. In tutta risposta Ilary e Bastian sorridono, si tengono mano nella mano, sempre più innamorati.