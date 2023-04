Rubato l’orologio di Ilary Blasi, cosa è accaduto in hotel?

A lanciare la notizia dell'orologio rubato ad Ilary Blasi è Selvaggia Lucarelli. Cosa è accaduto in hotel?

Hanno davvero rubato l’orologio di Ilary Blasi? Tutto sarebbe accaduto in hotel, nell’albergo dove la conduttrice in genere è ospite due giorni a settimana, in pratica quando conduce l’Isola dei famosi. E’ Selvaggia Lucarelli a riportare la notizia, che però non è stata confermata da Ilary Blasi. Cosa c’è di vero in tutto questo? E’ una segnalazione che è arrivata alla giornalista da parte di una cameriera che lavora nell’hotel scelto dall’ex moglie di Francesco Totti. “La saga degli orologi in casa Blasi continua” è la battuta della Lucarelli che inevitabilmente fa sorridere tutti. Ma si parla di furto e di polizia che dopo pranzo sarebbe arrivata nell’albergo.

Furto in camera d’albergo per Ilary Blasi

La ragazza che ha contattato Selvaggia Lucarelli ride pensando che il karma non perdona e che se lei ha sottratto i Rolex a Totti adesso qualcuno le ha rubato il suo costosissimo orologio.

“Ciao Selvaggia, oggi è successa una vicenda molto divertente. Lavoro in hotel in centro, in questo periodo per 2 giorni a settimana è ospite Ilary Blasi – scrive la cameriera in privato – Oggi dopo il servizio del pranzo è circolata voce che ci fosse la polizia in struttura per un furto avvenuto in una camera. In pratica la Blasi ha dichiarato che dalla sua camera è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre lei era a Cologno per l’Isola dei famosi. Io non ho idea se veramente le è stato sottratto o lei l’ha dimenticato da qualche parte ma ho riso molto pensando che il karma non perdona”.

Davvero qualcuno ha rubato l’orologio a Ilary Blasi e chi può essere stato? La denuncia doveva restare evidentemente nella sfera privata di chi l’ha fatta ma di questi tempi è davvero complicato non far sapere i fatti propri al mondo intero. Chissà se Ilary Blasi dirà qualcosa su questa notizia, se confermerà o meno che qualcuno nella camera del suo albergo le ha sottratto un oggetto prezioso.