Ilary Blasi ritrova Nicola Savino che stuzzica Bastian: “Datemi l’indirizzo del giro pizza”

Ilary Blasi per il suo compleanno in Marocco trova anche Nicola Savino

Uno va a Marrakech per passare il compleanno con il suo fidanzato ed ecco che trova per caso una sua vecchia conoscenza…E’ quello che è successo a Ilary Blasi che questo pomeriggio, ha avuto modo di passare del tempo con un amico decisamente speciale. L’abbiamo vista ridere e scherzare con Nicola Savino, in ricordo dei tempi che furono all’Isola dei famosi. L’armonia con Nicola è decisamente diversa di quella che oggi Ilary ha con Enrico Papi, ma questa è un’altra storia…La Blasi, in vacanza in Marocco con il suo amato Bastian per festeggiare insieme a lui il compleanno, ha incontrato per caso Nicola Savino che non ha perso occasione per punzecchiare la conduttrice di Canale 5 ma anche per farle un dono speciale.

Nicola Savino prende in giro Bastian e Ilary Blasi

Il conduttore di Tv8, ha deciso di fare un piccolo omaggio a Ilary Blasi e mentre erano insieme poche ore fa, hanno gustato una golosissima torta. O meglio, un piccolo pasticcino a mo di cupcake con una candelina accesa sopra per festeggiare. “E questa la dobbiamo anche dividere” ha scherzato Ilary Blasi mentre il povero Bastian non capiva una sola parola di quello che intorno a lui gli altri stavano dicendo.

Savino ha colto l’occasione per punzecchiare la coppia. “Ho visto che ieri siete andati al giro pizza” ha detto Nicola Savino, facendo ironia sulla magica serata che Bastian ha invece regalato alla Blasi, con una cena da Mille e Una notte, in un favoloso palazzo arabo. La Blasi, ironica ha risposto: “Si uno all you can eat, na cosetta”. Savino ha aggiunto: “Si se non sbaglio era tutto a un euro“. E via di risate con i presenti e un po’ di imbarazzo per Bastian che ha ancora delle difficoltà evidenti nel comprendere l’italiano, soprattutto poi se si parla con quella velocità e in modo sarcastico.