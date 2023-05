Stefano De Martino e Belen in camere separate. Il conduttore spiega il motivo

Stefano De Martino preferisce dormire in camere separate ma Belen è d'accordo?

Sta diventando una moda quella di dormire in camere separate o una giusta esigenza? Anche Stefano De Martino pensa che sia una scelta giusta e al settimanale Oggi spiega la sua motivazione. Nessuna crisi ma una questione ben più pratica dell’amore o non amore. Stefano De Martino sta pensando a camere separate per lui e Belen Rodriguez; per il momento dormono ancora insieme nello stesso letto ma il conduttore campano ha iniziato a parlarne anche con lei. La motivazione è semplice e raccontandola Stefano svela anche un lato nascosto di Belen. La sera De Martino crolla, appena si mette a letto si addormenta; invece, sua moglie continua a guardare la tv per ore. Il risultato è che Stefano De Martino è costretto a dormire con la televisione accesa. Ma cosa guarda Belen in tv fino a tardi?

Belen e Stefano in camere separate

“Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa” una motivazione che non lascia spazio a crisi e pettegolezzi.

“È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belén e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci” ha aggiunto il conduttore che non dimentica di certo che in passato non si è comportato benissimo. Anche la Rodriguez ha confessato di avergli rotto le ossa in più di una occasione, che il marito è difficile da tenere sotto controllo.

Ed ecco cosa ha svelato Stefano su questo: “A riportarmi coi piedi per terra è stata Maria De Filippi. Io facevo il galletto, lei mi guardava e diceva ‘Sei un pirla’”. Quindi, l’ex ballerino deve a Maria non solo la sua carriera artistica ma anche la famiglia che lui ha rischiato di perdere.

Belen sarà d’accordo con l’esigenza del marito di dormire in camere separate? In realtà non dormono sempre sotto lo stesso tetto, spesso il lavoro li porta distanti; De Martino spesso lavora a Napoli.