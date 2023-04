Belen a casa col covid fa la prova costume

Primo bikini del 2023 per Belen Rodriguez che ha il covid e a casa fa la prova costume

Belen Rodriguez è a casa con il covid, bloccata, isolata, non può lavorare, deve solo attendere un tampone positivo per potere uscire ma una cosa può farla. Belen fa la prova costume, inutile dire che è promossa a pieni voti ma lei il bikini può indossarlo ogni giorno dell’anno, sempre pronta, sempre attenta al suo corpo. Dieta equilibrata, allenamento e massaggi, poi ovviamente anche madre natura ha fatto la sua parte. Ovviamente i bikini che Belen indossa sono quelli del suo marchio, Me Fui. Bikini ridottissimo, coloratissimo ed ecco che Belen Rodriguez trova il modo per far passare il tempo e allo stesso tempo lavorare. Più pose, più selfie davanti allo specchio della sua camera da leto, prima frontale, poi laterale e poi arrivano i dettagli con lo zoom.

Belen Rodriguez prova costume 2023 con un lato B perfetto

Due gravidanze e un fisico sempre perfetto, perché tonico, perché si allena, perché ogni giorno bada alla cura di se stessa. Belen non è avara di dettagli, non mostra solo il costume alle sue follower ma sfoggia un corpo di cui è del tutto soddisfatta.

E’ il suo modo per distrarsi e per annunciare che a breve dovrebbe arrivare anche il caldo, le temperature si spera si alzino presto e così anche da casa potrà prendere un po’ di sole, come fa ogni volta prima dell’estate. La sua è una quarantena che diventa colorata con i suoi bikini che fanno parte della collezione che crea ogni estate in collaborazione con sua sorella Cecilia Rodriguez.

Belen è in isolamento a causa del covid da martedì, quando nei camerini di Italia 1 prima di prepararsi per la puntata de Le Iene ha scoperto che era positiva. Si è rassegnata ed è tornata a casa seguendo la puntata e i suoi colleghi da casa, triste perché avrebbe voluto lavorare, perché stava bene.

Adesso non le resta che attendere che il covid passi presto, che il prossimo tampone sia negativo, che la prossima puntata magari potrà esserci anche lei a Le Iene.