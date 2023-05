Tra Totti e Blasi va sempre peggio: la sorella di Ilary ha messo in mora la scuola calcio di Francesco

Va sempre peggio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ecco cosa ha fatto la sorella della conduttrice dopo lo sfratto

E’ La Repubblica a riportare nuove notizie sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e sembrano che non siano ottime notizie per il rapporto già complicato tra i due ex. Non è più solo scontro tra la conduttrice e l’ex calciatore ma è coinvolta anche la famiglia Blasi, perché nel mezzo c’è altro, c’è soprattutto la società gestita da Silvia Blasi, sorella di Ilary, dai campi di proprietà di Totti, la scuola calcio dell’ex capitano, il famoso centro sportivo di cui parlavamo ieri. Mentre Silvia Blasi attende lo sfratto lei mette in mora la scuola calcio. Un decreto ingiuntivo a favore della Asd Longarina, appunto della sorella della conduttrice, che sfiorerebbe i 50 mila euro. Davvero la Totti Soccer School non ha saldato il conto? Al di là dei conti sono i rapporti ad essere cambiati.

Totti sfratti Blasi ma la risposta non è piacevole

Lo sfratto dal centro sportivo è una vittoria per Francesco Totti, se di vittoria si può parlare considerando come è andata a finire. L’ordinanza di sfratto è prevista per il 30 giugno, giorno in cui l’ufficiale giudiziario sarà alle porte del centro sportivo per intimare la società della famiglia Blasi a lasciare la struttura. Finirà davvero così?

Tutto questo non riguarda i termini della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, questo è un contorno, è esterno al loro divorzio ma riguarda ugualmente le vite di entrambi, rancori che si evidenziano con questi comportamenti, problemi che saltano fuori solo adesso che non c’è ormai da tempo un accordo tra la conduttrice e il padre dei suoi figli. Adesso che entrambi hanno una nuova vita e nuovi compagni ma non riescono a perdonare. Anche la questioni del Rolex non riguarda direttamente il divorzio, è parte di un’altra causa, ma tutto diventa sempre più gigante. Ai giudici il compito di stabilire tutto. Intanto, a Ilary Blasi va la villa all’Eur, 12.500 euro al mese per i figli e l’affido condiviso ma con collocamento prevalente da lei.