Francesco Totti torna sul set e Noemi Bocchi si gode lo shopping di lusso

Francesco Totti sul set e intanto Noemi Bocchi si rilassa con lo shopping di lusso

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi che tra una frecciatina di Ilary Blasi in tv e le sentenze in tribunale cercano di rilassarsi. Di certo Noemi Bocchi l’ha fatto concedendosi lo shopping di lusso in compagnia di un’amica e della figlia. Per le strade di Roma con aperitivo in piazza di Spagna Noemi Bocchi si è divertita pubblicando anche qualche storia. Sempre semplici i suoi outfit ma sempre di lusso. Anche per la sua bambina acquisti importanti, il tutto mentre Francesco Totti era sul set. Uno dei suoi impegni davanti alla telecamera, evidentemente testimonial di una campagna pubblicitaria. Sembra che l’ex calciatore abbia ritrovato del tutto il sorriso e la voglia di mostrarsi sui social. Le vicende giudiziarie e il gossip lo inseguono ma tra sfratti e more Totti non perde più il suo buon umore.

Noemi Bocchi mostra gli acquisti di lusso a Roma

Shopping sfrenato con la primogenita e un’amica, per Noemi Bocchi c’è un pomeriggio intero dedicato al relax; tanto buon umore anche per lei. C’è chi intravede anche in queste stories una frecciatina a Ilary Blasi ma forse questa volta non è così. L’aperitivo tutto al femminile, le boutique più importanti da visitare al centro di Roma e tante risate. La felicità sembra appartenere a tutti, sembra che nonostante tutti i problemi tra causa di divorzio e scontri vari per i Rolex, per il centro sportivo e tutto il resto, sia Francesco Totti e Noemi Bocchi che Ilary Blasi e Bastian Muller abbiano trovato il loro nuovo posto nel mondo.

Gli ultimi giorni per l’ex calciatore della Roma non sono stati semplici, l’assenza di papà Enzo è stata fortissima, ricordare un altro compleanno in sua assenza è ancora altro dolore per Totti.

L’estate però si avvicina, arriveranno altri viaggi per la coppia che è sempre più pronta a mostrarsi e forse non solo sui social. Il gossip non li perde di vista un attimo e pensando ad un anno fa è davvero cambiato tutto. Il vissero felici e contenti ha cambiato protagonisti ma forse sono davvero tutti sulla strada giusta.