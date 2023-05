Paola Barale non vuole più parlare di Gianni Sperti: “Tutto il resto è noia”

Non vuole più parlare di Gianni Sperti Paola Barale e a Verissimo mette un punto

Paola Barale è tornata nel pomeriggio di Verissimo, dove ha affrontato nuovamente il tema della fine del suo matrimonio con Gianni Sperti. IN realtà non ne avrebbe voluto parlare come si è evinto dal suo intervento. Ma visto che proprio pochi giorni fa, Gianni Sperti, confidandosi con Silvia Toffanin l’aveva tirata in ballo nello stesso studio, era chiaro che la conduttrice di Verissimo, chiedesse una replica alla Barale. E infatti, nel corso dell’intervista, andata in onda il 7 maggio 2023 su Canale 5, la showgirl ha commentato le dichiarazioni fatte dall’ex marito nella puntata precedente. In particolare, Paola ha dichiarato di essere stanca di essere accusata di parlare sempre di lui: “Io credo che a forza di parlare di cose passate si rischia di restare indietro”. Gianni Sperti aveva accusato Paola Barale di aver per anni, giocato col dire o non dire, e lasciar intendere che fosse omosessuale. E non solo.

Le parole di Gianni Sperti a Verissimo

Paola Barale a Verissimo

La conduttrice Silvia Toffanin ha poi chiesto a Paola se aveva qualcosa da aggiungere rispetto a quelle che sono state le parole di Gianni, ma ha anche precisato di non voler mostrare le immagini della puntata precedente per rispetto della sua ospite. Paola ha poi risposto con una certa ironia: “Mi auguro questa sia l’ultima volta, dato che vengo accusata di parlare sempre di lui, quando ne parlo solo perché me lo chiedono”.

La Barale, che quindi non ha voluto rivedere quelle immagini, ha spiegato che si sta parlando di una cosa vecchia di 22 anni e che forse bisognerebbe voltare pagina: “Stiamo parlando di qualcosa successo 22 anni fa e appartiene a un periodo della mia vita in cui non rinnego niente. Semplicemente ho le mie convinzioni. Non saprei cosa dirti e commentarti, si è già commentato da solo la scorsa settimana. Ho voglia adesso di parlare di altre cose e concentrarmi su quelle. Tutto il resto è noia”.

Sarà davvero l’ultima volta che i due parleranno della loro storia, della fine del loro matrimonio e di tutto quello che si è detto in questi anni? Forse il fatto che ufficialmente, Gianni Sperti, non abbia avuto nessuna altra relazione, ha fatto si che ci fosse poco da chiedere sul suo privato e quindi si tornasse sempre a parlare di Paola Barale…Ma come ha giustamente detto l’ex concorrente di Ballando con le stelle, sono passati 22 anni. E spesso a lei si chiede di Sperti o di Raz Degan…Forse troppo spesso.

Nella puntata di oggi di Verissimo invece la Barale ha voluto parlare di un altro momento della sua vita.