Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono una coppia? E’ il ballerino a rispondere

Al pettegolezzo su Michele Bravi e Giuseppe Giofrè ha appena risposto il ballerino

Giuseppe Giofrè e Michelle Bravi stanno insieme? Stanco di questa domanda e di leggere tutti i gossip sul suo conto ha risposto Giofrè e ha spento una volta per tutte il gossip. E’ il pubblico che li vorrebbe insieme, sono così tanto amati entrambi che sarebbero una coppia incredibile ma non lo sono. Tra Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, giudici nel serale di Amici, c’è solo un’amicizia. A far circolare il pettegolezzo è stata soprattutto Deianira Marzano ma l’esperta di gossip questa volta sembra avere avuto delle informazioni sbagliate. Giuseppe Giofrè ha scritto tutto bianco su nero, ha affidato ad una storia Instagram la verità, la risposta a una domanda che spera di non ascoltare più.

Giuseppe Giofrè chiarisce cosa c’è tra lui e Michele Bravi

“In riferimento a varie notizie che sto leggendo, vorrei solo chiarire che tra me e Michele Bravi c’è solo ed esclusivamente amicizia e stima reciproca” ha scritto il ballerino. Fine del gossip?

E’ da tempo che si parla di una storia tra loro ma più per desiderio di vederli insieme e innamorati che per realtà dei fatti. Salvo, una recente storia di Deianira Marzano che aveva condiviso la segnalazione ricevuta da una follower.

“Li ho visti al tavolo accanto al mio, erano soli, mi hanno dato l’idea di una coppia” questa l’informazione ricevuta e condivisa dall’esperta di gossip che questa volta però ha fatto un buco nell’acqua. Si tratta davvero solo di un pettegolezzo, niente di concreto; è solo la supposizione di una ragazza che ha visto in un ristorante cenare o pranzare insieme Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Le hanno dato l’idea di una coppia ma non ha visto altro, non ha ascoltato niente. Giofrè ha voluto mettere fine a tutto questo e mentre manca davvero pochissimo alla finale di Amici 22 a molti già mancano i giudici di quest’anno.

Michele Bravi resta in silenzio, nessun commento da parte del cantante che come sempre è molto discreto e ha lasciato che fosse Giofrè a dire tutto.