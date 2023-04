Il legame tra Giuseppe Giofrè e Maria De Filippi: “Lei non è come la conoscete”

Giuseppe Giofrè spiega com'è nella vita Maria De Filippi e il legame che c'è tra loro da sempre

Giuseppe Giofrè ha vinto Amici nel 2012, l’undicesima edizione del talent show di Maria De Filippi, lo ritroviamo tra i giudici del serale, lo ritroviamo sempre più legato alla conduttrice. Sicuro di se stesso dopo gli anni vissuti negli Stati Uniti e la formazione nei corpi di ballo di icone pop mondiali, da Jennifer Lopez a Britney Spears. Il suo abbraccio a Maria De Filippi è sempre lo stesso, perché tutto parte da lei e Giuseppe Giofrè lo racconta a Vanity Fair, parla della riconoscenza, del bene che le vuole, di Amici che per lui è casa. Per il ballerino Maria De Filippi è una seconda mamma, fa notare che si vede da come la guarda, si vede il bene che le vuole.

Giuseppe Giofrè: “In Italia torno solo per Maria”

“Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa” ed è ogni volta una conferma che spiega semplicemente parlando della sua vita.

“Tutte le volte che sono tornato ad Amici, poi, non mi sono fermato lì, sono sempre tornato a lavorare in America. É un ritorno momentaneo alle origini… In Italia io torno solo per Maria”.

C’è una cosa a cui Giofrè tiene molto, far sapere che Maria De Filippi non è come la conosce il pubblico che guarda la tv. “Maria non è come la conoscete. È ancora meglio. In tv si trattiene un po’, ma è di un’umanità e di una sensibilità straordinarie”.

Per lui non ha difetti ma solo pregi e quello più grande è facilmente intuibile: “Che riesce a capire una persona fino in fondo, ti legge dentro. Ci parliamo solo con gli sguardi. L’empatia è il suo pregio più grande”.

La conduttrice l’ha compreso, spronato, protetto perché ha subito anche il bullismo. Giuseppe è permaloso ma il giudizio negativo lo sprona ad andare sempre avanti, forse anche questo l’ha imparato da Maria.