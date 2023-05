Beatrice Valli latita sui social e i follower sono delusi: chiede rispetto dopo messaggi poco carini

Beatrice Valli attaccata dai suoi stessi follower sui social decide di rispondere e spiega che cosa sta succedendo in questi giorni in cui è sparita dai social

Si sta godendo come è giusto che sia la sua piccola, nata solo pochi giorni fa, Beatrice Valli. Ma non solo: lei e Marco Fantini se la “devono vedere” anche con le altre due piccole pesti di casa, Azzurra e Bianca e quando ci sono due bambine così piccole che iniziano a conoscere la sorellina neo arrivata, non è semplice. Beatrice e Marco si stanno quindi ritagliando degli spazi tutti per loro, per trovare il giusto equilibrio con la piccola Matilda Luce e con il resto della famiglia, aiutati anche da Alle, l’ometto di casa. Ieri però Beatrice Valli ha spiegato che molte persone la stanno giudicando in malo modo, non avendo capito che le influencer non sono comunque costrette a vivere perennemente con il cellulare in mano e che ci sono dei momenti, che devono restare privati e che devono essere vissuti con la famiglia e le persone care. La Valli ha spiegato che in questi giorni ha ricevuto dei messaggi poco carini da parte di chi l’accusa di essere sparita dai social e questo, non va bene.

“Resoconto degli ultimi 10 giorni .Sono un po’ sparita per godermi al meglio questo magico e meraviglioso momento con lei e con tutta la famiglia!! Vorrei che il tempo si fermasse” aveva scritto la Valli sui social ma a quanto pare, non tutti avevano compreso il suo bisogno di stare con la sua bambina e la sua famiglia.

Lo sfogo di Beatrice Valli sui social

“Sono sparita in questo periodo, diciamo che è stato il periodo della gravidanza particolare. Molte persone mi sottolineano che il mio approccio nei confronti dei social è cambiato. In realtà, oggi i social oggi sono diventati solo business” ha detto la Valli che poi ha continuato: “ Vi assicuro che dietro tutto quello che facciamo, oltre il lavoro, c’è anche la nostra vita. Ci sono dei momenti, dei periodi che magari siamo più presenti e vi portiamo di più nella nostra vita privata. Altri momenti, invece, in cui c’è meno voglia di parlare e confrontarsi”.

Come è anche logico che sia, Beatrice in questi giorni si sta concentrando più che sul lavoro, sulla sua famiglia ma non tutte le persone che la seguono lo hanno capito. E allora ha voluto mettere i puntini sulle i, spiegando anche, che cosa sta accadendo: “Siamo persone che devono essere rispettate, come tutte. Credo che questo mio momento debba essere rispettato. Non tutte purtroppo l’hanno capito. Ho ricevuto anche messaggi poco carini. Mi dispiace leggere certe cose, chi mi conosce da tanti anni sa benissimo chi sono e come sono»“.