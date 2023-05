Federica Pellegrini svela cosa accadde con Luca Marin e Filippo Magnini, chi la spiava

Federica Pellegrini aveva tradito Luca Marin con Filippo Magnini? Svela cosa accadde quella notte

Era il 2011, Federica Pellegrini, Filippo Magnini e Luca Marin erano impegnati ai Mondiali di Shanghai. Ricordate cosa accadde? Il gossip ne parlò a lungo, Federica Pellegrini fidanzata con Marin si era invece innamorata di Magnini. Oggi è in libreria l’autobiografia della Divina e finalmente tutti possono conoscere la verità. E’ lei a raccontare se stessa, è la campionessa a svelare intrecci e amori, un libro da leggere ma arrivano altre anticipazioni e si scopre così tutto il terremoto avvenuto nelle camere e nella hall durante quei Mondiali di nuoto. Lei, lui, l’altro? Federica Pellegrini racconta che quando sono partiti per Shanghai era fidanzata con Luca Marin ma si era innamorata di Filippo Magnini. Tutto così normale ma è stata sincera, ha lasciato Marin, da quel momento però è accaduto di tutto e nel suo libro i sassolini da togliere danno soddisfazione. Marin non sapeva nulla di quell’amore che stava per nascere, non era una situazione semplice da gestire, tutti parte della stessa squadra in una competizione così importante.

Federica Pellegrini spiata da Luca Marin

E’ passato tanto tempo, più di un decennio ma evidentemente la Pellegrini non ha dimenticato le emozioni di quel ritiro. Erano tutti nello stesso hotel, erano arrivati prima per abituarsi al fuso orario. Federica aveva lasciato Luca che già aveva avvertito qualcosa, che già aveva iniziato a star male per la freddezza della sua fidanzata. Lei ammette che non aveva torto, lo lascia, nega che ci sia un altro di cui è innamorata. Nessuno sapeva niente, solo lei e Filippo.

Il sospetto di Marin è forte, è geloso, sta male e quando Federica prova a scappare n camera di Filippo Magnini il suo ormai ex la becca, litigano, la stava spiando dallo spioncino. Sono già urla, Federica lo calma. Due sere dopo scoppia tutto e nel libro Federica Pellegrini scrive: “Apro la porta, esco dalla camera, mi guardo in giro: via libera. Raggiungo la stanza di Filippo, ma sul più bello sentiamo picchiare selvaggiamente contro la porta: ho sentito tutto, uscite fuori o vi ammazzo! Io e Filippo non apriamo. Luca è fuori di sé, sarebbe finita a botte”.

A salvare tutto sono arrivati i dirigenti della Nazionale che lei e Magnini avevano chiamato. Non era certo finita perché proprio i dirigenti hanno poi chiesto un chiarimento perché il ritiro era lungo.

La Divina pensa che tutto sia sistemato, che il suo ex fidanzato sia ormai calmo e consapevole che tra loro era finita. Lo incontra nella hall, lei è tranquilla, lui inizia ad urlare, le dice che sta male, che non si rende conto di quello che gli sta facendo. “Scusa, gli rispondo io, ci siamo lasciati due giorni fa quindi posso fare quello che mi pare. Più esattamente, dico di fronte ai dirigenti della Federazione, posso sco**re con chi voglio”. Più chiara di così! Ricordiamo che tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini iniziò una meravigliosa e lunga storia d’amore.