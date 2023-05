Vanessa Incontrada è tornata con l’ex Rossano Laurini? La foto di coppia è dolcissima

Vanessa Incontrada è tornata con l'ex Rossano Laurini? La foto fa sperare, è la seconda in pochi giorni

Già una settimana fa la foto di coppia, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini che cantavano insieme, lo scatto pubblicato dall’attrice e conduttrice e la domanda a cui nessuno dei due ha risposto. Oggi un’altra foto di Vanessa Incontrada con il suo ex compagno, il papà di suo figlio, la domanda resta sempre senza risposta. I follower chiedono se sono tornati insieme e la speranza di tutti è questa, anche se molti sono stupiti. Per Isal, il figlio della Incontrada e di Laurini, ha 15 anni, il suo desiderio più grande è ovviamente quello di vedere i suoi genitori sempre ancora insieme ma Vanessa un po’ di tempo fa ha spiegato che tra loro c’era un momento di gande riflessione. Nessun muro tra loro due, hanno un figlio e tanto amore condiviso. Sono stati insieme per 15 anni ma nel febbraio del 2022 il gossip ha iniziato a parlare di rottura tra i due.

Vanessa Incontrada cosa è cambiato con il suo ex compagno?

Ad agosto del 2022 è stata la splendida artista spagnola a confermare la crisi, tra le pagine di Vanity Fair. Dopo qualche mese, ad ottobre, al settimanale Oggi ha parlato di un momento di grande riflessione. E’ un momento che è finito nel modo migliore? La loro storia non era finita del tutto, nelle parole di Vanessa Incontrada era chiaro, nessun comunicato per dirsi basta per sempre ma la consapevolezza che quando da parte di uno dei due sarebbe entrata una terza persona avrebbero pensato come comportarsi ma sempre continuando a volersi bene.

“Se finisce un amore ci si può rinnamorare, ok, è la vita. Ma come si può accettare che chi ami non ti voglia proprio più nella sua vita?” aveva detto lei parlando anche di se stessa, dei suoi tormenti, delle domande che continua a farsi sempre per capire dove sbaglia, dove ha sbagliato, per quella eterna sensazione di abbandono e la tendenza a colpevolizzarsi. Forse adesso c’è davvero il ritorno di coppia o forse è solo un giorno importante per dire al papà di suo figlio il bene che gli vuole. Entrambi tacciono, i fan sperano.