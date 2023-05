Al Bano svela tutto su Romina Power: la fine per colpa della marijuana

Lo confessa per la prima volta ma perché Al Bano dice tutto questo su Romina Power e la marijuana?

Perché Al Bano ha raccontato delle canne che fumava Romina Power? Perché il cantante dopo tanti anni dà la colpa alla marijuana se è finita con la madre dei suoi figli più grandi? Forse stanco che tutti pensino che il matrimonio tra Al Bano e Romina Power sia finito per la scomparsa di Ylenia? E’ al settimanale Oggi che il cantante di Cellino San Marco ha svelato per la prima volta ciò che pensa sulla loro separazione. Ha raccontato che l’inizio della fine risale a ben prima della tragica scomparsa della figlia, che sua moglie Romina fumava anche quattro volte al giorno. Parla di quella robaccia che riusciva a far stare allegra Romina Power per poi mostrare un’altra donna quando finiva l’euforia. E’ davvero triste leggere tutto questo ma Al Bano Carrisi ma avvertito l’esigenza di farlo, forse nel momento meno adatto. Avrà i suoi buoni motivi ma la sua rivelazione inedita lascia tanta tristezza.

Al Bano svela il problema che mise fine al matrimonio con Romina

“Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana” una dichiarazione che lascia senza parole, è vero, Al Bano non l’aveva mai detto prima.

“Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia – e aggiunge – Era un’altra donna. Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”.

Leggendo la sua intervista ci sembra di vedere un’altra coppia e non quella felice che ammiravamo sul palco. Al Bano non indica da quanto tempo era cambiato il loro rapporto, ben prima della scomparsa di Ylenia ma non dice quanto tempo prima.

Non può però dimenticare l’amore che lo ha legati per tanti anni, il loro incontro nel 1967 sul set del film Nel sole. Non sapeva chi fosse la giovanissima Romina Power: “La mia ignoranza è stata il mio salvagente, se no mai sarei andato a cercare una così. Tra l’altro il suocero non c’era più, ma la suocera mi osteggiava. Le sue indicazioni, e questo lo avrei scoperto anni dopo, erano precise: sfruttalo, spremilo per bene e poi mandalo a quel paese”.