Annamaria Bernardini De Pace, il divorzio più feroce: “Quello tra Al Bano e Romina Power”

Annamaria Bernardini De Pace racconta di un divorzio sanguinoso tra Al Bano e Romina Power

E’ a Corriere della Sera che la divorzista Annamaria Bernardini De Pace si racconta e svela anche qualcosa sui divorzi più famosi di cui si è occupata. Salata subito all’occhio il commento sul divorzio tra Al Bano e Romina Power, non solo perché resta una delle ex copie più amate e sui cui riflettori non si sono mai spenti ma nelle scorse ore c’è stata anche una rivelazione del cantante pugliese. Al Bano per la prima volta ha confessato perché è finito il matrimonio con Romina Power, quello che secondo lui è stato il vero motivo che ha segnato l’inizio della fine. Non è stata la scomparsa di Ylenia, la prima figlia dell’ex coppia, a mandare un pezzo dopo l’altro tutto in frantumi, Al Bano racconta della marijuana.

Annamaria Bernardini De Pace sul divorzio tra Al Bano e Romina Power

Sono tantissimi i vip e non solo che si separano e se c’è in ballo tanto chiedono alla De Pace di occuparsi di tutto. L’avvocato ha la fama di essere la più feroce tra tutti ma lei spiega che non è così, che le capita anche di soffrire per i suoi clienti. Con loro piange e li abbraccia tutte le volte che sente hanno bisogno di calore umano. E’ riuscita ad ottenere assegni altissimi per i suoi assistiti, addirittura un assegno di 100mila euro al mese, netti. Non dice una parola sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sa che ogni parola verrebbe utilizzata per scrivere chissà cosa. Non si occupa più della loro separazione, l’ex calciatore sembra non fosse d’accordo con la sua linea.

Su Romina Power e Al Bano Carrisi invece ha un ricordo ben preciso: la loro è stata la separazione più sanguinosa, il divorzio più sanguinoso. “Quello di Romina Power e Albano – è la sua riposta – Si erano conosciuti giovanissimi, si erano amati tantissimo, poi erano emerse le differenze tra la mentalità americana e quella del Sud Italia. Però, furono bravi a preservare i figli”. Cosa che non tutti i genitori separati riescono a fare e su questo il legale non ha dubbi, in quel caso lascia, si fa da parte, perché se sono gli adulti a pagarla lei è sempre pronta a difendere i bambini.