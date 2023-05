Il grazie di Al Bano a Loredana Lecciso: Romina aveva portato via anche i ragazzi

Al Bano dice grazie a Loredana Lecciso e spiega cosa ha fatto per lui

Al Bano ci ha messo un po’ di anni prima di parlare con chiarezza e dire la sua verità su Romina Power e su Loredana Lecciso ma alla soglia degli 80 anni sembra deciso a dire tutto. In un’intervista al settimanale Oggi ha prima svelato il vero motivo della fine del matrimonio con Romina e poi ha rivolto il suo grazie a Loredana Lecciso. Oggi più che mai sono loro la coppia nella vita, contro ogni aspettativa sono Al Bano e la Lecciso a vivere sotto lo stesso tetto a Cellino San Marco. Hanno avuto due figli, Jasmine e Al Bano jr ma non sono solo i loro due ragazzi a tenerli insieme. Sono una coppia e sono decisi a restare insieme per sempre. Manca pochissimo al compleanno del cantante, alla grande festa, e sembra che tutti salti fuori adesso, per mettere in chiaro le cose.

Al Bano ringrazia Loredana Lecciso

“Non finirò mai di ringraziarla perché quando Romina se ne andò portò via anche i ragazzi e qui non c’era più nessuno – spiega – Loredana mi ha dato due figli meravigliosi, qui è tornata la vita, la casa si è riempita di bambini, di casino, come deve essere una casa”. Ha sempre detto che la sua compagna ha poi fatto delle scelte che non ha condiviso e lo ribadisce, forse la crisi tra loro dipendeva solo da quello e oggi che la Lecciso non è più alla ricerca della visibilità tutto è tranquillo a Cellino.

Loredana Lecciso ha invece rilasciato una intervista al settimanale Novella 2000: “In tutti questi anni non abbiamo mai veramente discusso, se non per terze persone, o situazioni che non riguardano neanche il nostro rapporto direttamente…”. Il riferimento è a Romina Power?

Intanto, tra alti e bassi stanno insieme da 23 anni, tra addii e ritorni, vari gossip la Lecciso ha una grande certezza: “Se siamo qui vuol dire che ho avuto la forza per vivere le cose così come sono andate…”.

E’ cambiata molto, ammette che oggi per lei sarebbe faticoso fare un’ospitata in tv. “Adesso mi verrebbe più complicato, spesso sento faticoso fare un’ospitata, cosa che non succedeva prima…”. Non le interessa più la vita mondana, non ama molto uscire, la sua vita è molto semplice, fatta di cose quotidiane.