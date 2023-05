Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, arrivano le foto che parlano del loro amore

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu non si nascondono più, sono una coppia e le foto su Chi lo dimostrano

Le foto di Elisabetta Canalis mano nella mano con Georgian Cimpeanu confermano la storia d’amore. La rivista Chi pubblica gli scatti della nuova coppia e tutto adesso è alla luce del sole. Elisabetta Canalis non parla del suo nuovo compagno ma non ha parlato nemmeno della separazione da Brian Perri, il papà di sua figlia Skyler. Tutto è stato confermato dal tempo ma se l’ex marito fa parte del passato chi c’è nel presente della Canalis?

Il gossip ne parla già da un po’ ma questa è la prima volta che pubblica le foto dell’amore, le foto di una complicità e tenerezza tali che non lasciano più dubbi: Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu stanno insieme. Li abbiamo visti insieme a Milano ma i paparazzi hanno beccato ogni dettaglio a Los Angeles.

Chi è il nuovo compagno di Elisabetta Canalis?

Dagli allenamenti alla luce del sole all’amore alla luce del sole perché per le vie di Los Angeles è evidente che non sono più solo due amici con la stessa passione in comune. Il campione di kickboxing l’ha fatta innamorare allenamento dopo allenamento, lui è di 15 anni più giovane ma senza dubbio Ely non mostra i suoi 44 anni. Quindi, Georgian ha 29 anni, è di origine rumena ma è nato e cresciuto a Roma. Forse è ben più vicino al suo mondo rispetto a quanto lo è stato Brian Perri.

In realtà la nuova coppia non si è mai nascosta ma ha sempre fatto attenzione a non mostrare atteggiamenti che avrebbero subito fatto esplodere i pettegolezzi. Sui loro profili social sono presenti più immagini di coppia, pubblicano allenamenti sotto il cielo e sedute in palestra ma di certo condividere calci e pugni sul ring per loro ha un significato molto importante.

Quando e perché è finita tra Elisabetta Canalis e Brian Perri?

Lo scorso marzo la certezza che il matrimonio di Elisabetta Canalis e Brian Perri fosse finito. Si erano sposati innamoratissimi nel 2013. Si erano conosciuti ad una festa di Halloween, un vero colpo di fulmine e la voglia di costruire qualcosa di importante, insieme. Nel 2015 la nascita di Skyler Eva è stato un momento magico per entrambi. Hanno condiviso tanto insieme, anche il proteggere la loro famiglia.

Il matrimonio di Elisabetta Canalis

Forse non sapremo mai esattamente quando e perché è finita. Sono anni che il gossip ipotizza una crisi e poi l’addio. Da tempo il medico chirurgo era scomparso dalle foto, dai social. Si parla della solita incompatibilità ma sulla figlia sembrano non avere problemi, d’accordo nel volere l’affido congiunto. La Canalis per amore di Skyler resterà a Los Angeles, vicino al suo papà ma adesso innamorata di Georgian.