Il matrimonio di Annalisa e la voglia di diventare mamma, la decisione della coppia

Annalisa si sposa, il matrimonio con Francesco Muglia e la decisione sui figli

Annalisa si sposa, è tutto vero e il matrimonio della cantante che continua a farci ballare è una sorpresa solo per chi non l’ha mai vista con il fidanzato. Chi è il futuro marito di Annalisa? Francesco Muglia, anche questa risposta è giusta. Tutto confermato ma l’ex di Amici parla anche del desiderio di diventare mamma.

Hanno deciso di sposarsi ma in molti non sapevano nemmeno lei fosse fidanzata. L’artista conferma anche questo perché di Francesco non ha mai parlato nelle su interviste. E’ riuscita nell’intento di attirare l’attenzione solo sul palco e non nella sua vita privata.

Annalisa sposa Francesco Muglia

E’ tra le pagina del settimanale DiPiù Tv che spiega un po’ di cose ma senza esagerare, anche su un argomento importante dice una cosa altrettanto importante. Annalisa parla di figli e di musica.

Sì, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui.

Il gossip l’ha scoperto prima ma ancora una volta è stata colpa o merito delle pubblicazioni. La coppia ha dovuto esporle nel comune di Savona. A quel punto i nomi degli sposi sono saltati subito agli occhi dei primi curiosi per poi arrivare alla cronaca rosa, a tutti.

Annalisa pronta a diventare mamma?

Annalisa la musica al primo posto

Il desiderio c’è, la voglia di avere una famiglia è forte ma la cantante ha le idee ben chiare.

Sì, ma non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica.

Nessuna preoccupazione per i fan, lei resta sul palco e in sala di registrazione. La sua precisazione è importante ma anche ovvia. Non tutte le mamme hanno la fortuna di proseguire con il proprio lavoro, con le proprie passioni, non sempre la società lo permette. Il messaggio di Annalisa va ben oltre la sua vita privata.

Nozze e gravidanza, Annalisa metterebbe tutto in note musicali

Metterei tutto in note musicali

Non riuscirebbe mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica, lo ribadisce, niente e nessuno potrebbe fermarla. Aspettiamo altri successi come le sue ultime canzoni ma ricordiamo chi è Francesco Muglia.

Chi è Francesco Muglia?

Non lavora nel mondo dello spettacolo, è vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. E’ infatti su una nave che si sono incontrati, nel 2020. Lui originario di Padova ma vive a Genova, ha 43 anni.

Per entrambi è un momento d’oro come singoli, le loro carriere sono in ascesa, Annalisa è tornata con il suo tormentone estivo, con Fedez e J-Ax, disco Paradise. Il suo fidanzato in tre anni in Costa Crociere si è guadagnato un posto importante.

E’ però soprattutto nel cuore di Annalisa che ha il suo posto speciale e i fan non vedono l’ora di vedere la cantante in abito da sposa.