Il matrimonio di Francesca Ferragni: quando e dove, tutti i dettagli

Ci sono la data e la location: quando si sposa Francesca Ferragni? Tutto quello che c'è da sapere

E finalmente possiamo svelarvi quando, dove e come! Ci sono le date. Francesca Ferragni sta per sposarsi e adesso, sappiamo anche quando!

Sul sito web del Comune di Milano sono disponibili le pubblicazioni di matrimonio di Francesca Ferragni, la sorella dell’influencer e imprenditrice digitale Chiara, e del suo compagno Riccardo Nicoletti.

La pubblicazione è stata effettuata il 25 maggio e il matrimonio è programmato per il prossimo 9 settembre a Gazzola, nella provincia di Piacenza, presso il Castello dei Conti Zanardi Landi. Nonostante entrambi siano originari di Cremona, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti risiedono a Milano da diversi anni. Da poco genitori del piccolo Edoardo, Francesca e Riccardo si preparano dunque a diventare anche marito e moglie.

I preparativi del matrimonio di Francesca Ferragni-UltimenotizieFlash.com

Quando si sposa Francesca Ferragni?

L’annuncio del matrimonio tra i due, che hanno anche un figlio di nome Edoardo, nato il 21 giugno 2022, è stato naturalmente fatto su Instagram. Le damigelle d’onore saranno le sorelle Chiara e Valentina, che di recente si sono mostrate sui social, documentando tutto, mentre provavano gli abiti presso lo showroom di Atelier Emé a Milano. Anche la futura sposa ha scelto un abito di Atelier Emé.

La proposta di matrimonio è stata fatta nel giorno del suo 33º compleanno, il 12 marzo, sul Lago di Garda, di fronte a tutta la famiglia Ferragni, che si era riunita per festeggiare Francesca, all’oscuro della sorpresa che il suo compagno aveva in serbo per lei. E ora inizia il conto alla rovescia, manca pochissimo.

Anche Francesca quindi, proprio come Chiara, ha scelto il mese di settembre per celebrare le sue nozze.

Dove si sposa Francesca Ferragni

Il castello di Rivalda, del Conte Orazio Zanardi, è spesso sede di romantici matrimoni. Sicuramente una location molto suggestiva e romantica per il matrimonio di Francesca Ferragni che sarà celebrato il 9 settembre.

Il castello di Rivalta visto dall’alto

Sul sito del castello si legge:

Gli Eventi privati organizzati dal nostro staff, si caratterizzano per l’estrema cura del dettaglio. Potete richiedere un preventivo direttamente dal sito, oppure fissando un appuntamento presso il Castello (senza impegno), per visionare location, progetti e proposte. Siamo in grado di realizzare feste su misura di ogni tipo, curando in prima persona l’organizzazione di tutte le fasi necessarie alla riuscita dell’Evento. Ci piace inoltre suggerirvi idee originali e personalizzate affinché la vostra festa risulti unica.

Il castello si può visitare ed è anche una location per eventi e cerimonie come appunto i matrimoni.